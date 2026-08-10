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Häuser in Gemeinde Tivat, Montenegro

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Tivat
250
Krasici
105
Radovici
58
Donja Lastva
23
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501 immobilienobjekt total found
Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Träumen Sie von einem Haus am Meer in Montenegro? Diese stilvollen Stadthäuser sind die perf…
$296,014
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Haus 44 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Haus 44 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 44
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Diese neu erbaute moderne Villa befindet sich in der ruhigen und begehrten Nachbarschaft von…
$918,895
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Haus 7 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Haus 7 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 400 m²
Außergewöhnliche Villa steht zum Verkauf in Tivat bietet einen direkten Blick auf Porto Mont…
$5,78M
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LDV InvestLDV Invest
Haus 3 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Waterfront Villa zum Verkauf, Tivat Stilvolle Villa am Wasser in Opatovo, Tivat, nur wenige …
$1,39M
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Villa 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Villa 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 242 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit in Kalimanj, Tivat, einem der be…
$1
MwSt.
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Haus in Tivat, Montenegro
Haus
Tivat, Montenegro
Fläche 200 m²
Zwei Villen zum Verkauf in Krasici, nur 10m vom Meer entfernt Villa Nr.1 : 200m2, befindet s…
$612,596
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Haus 4 Schlafzimmer in Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Villa auf der ersten Linie zum Meer in Krasici, Tivat Der Haupteingang zur Villa ist von der…
$2,43M
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Zum Verkauf steht ein geräumiges Haus mit einem großen fruchtbaren Grundstück im alten Teil …
$967,616
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Haus 5 Schlafzimmer in Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 516 m²
Premium Villa am Meer, Lustica Peninsular Die Villa ist ein Kaskadengebäude mit einer Gesamt…
$6,36M
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Haus 3 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Haus zum Verkauf in Dumidran, Tivat. Das Haus mit einer Gesamtfläche von 179 m2 befindet sic…
Preis auf Anfrage
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Villa 1 zimmer in Radovici, Montenegro
Villa 1 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
architektonische Eleganz. Absolute Diskretion. Prime Golf & Sea Ansichten. Willkommen in der…
$4,22M
MwSt.
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Villa 1 zimmer in Radovici, Montenegro
Villa 1 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Moderne Eleganz. Nahtloses Leben. Unübertroffener Küstenzauber. Eingebettet in die exklusive…
$3,06M
MwSt.
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Haus 5 Schlafzimmer in Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 328 m²
Wir präsentieren Ihnen eine brandneue Villa in einer der malerischsten und friedlichsten Geg…
$1,50M
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Haus 2 Schlafzimmer in Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 243 m²
Zwei-Bett-Villa von 253 m2 verfügbar ab Plan in Lustica Bay, in unmittelbarer Nähe zu Monten…
$2,93M
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Haus 5 Schlafzimmer in Luštica Bay Golf Course, Montenegro
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Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Geräumige Villa am Wasser mit Liegeplatz in Krasici, Lustica. Die Villa besteht aus 5 Schlaf…
$2,20M
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Haus 4 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 317 m²
Wohnbereich: 317 qm Gesamtfläche mit Terrassen und U-Bahn: 480 qm Grundstück: 800 qm 3/4 Sch…
$2,89M
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Haus 3 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
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Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 312 m²
Atemberaubende Villa in Tivat, zu Fuß nach Porto Montenegro Die Villa ist aus natürlichen Ma…
Preis auf Anfrage
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Haus 4 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
Moderne Entwicklung in Kavac verfügt über 30 Häuser mit Gärten, auf einer privaten Fläche vo…
$693,505
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Haus 4 Schlafzimmer in Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 172 m²
Dieses schöne Haus liegt auf einem Grundstück von 220 m2 und erstreckt sich über zwei Ebenen…
$1,85M
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Haus 7 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
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Tivat, Montenegro
Schlafräume 7
Fläche 316 m²
Objektnummer: 539090. Die Dienste der Agentur zur Bekämpfung der Transaktion unter dem Schlü…
$1,12M
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 128 m²
Das perfekte Zuhause für diejenigen, die Raum, Natur und Komfort schätzen! Dieses moderne Ha…
$285,586
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Haus 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Immobilien, Montenegro, Tivat - Donja Lastva, RuljinaEin Familienhaus von 161m2 (141m2 Wohnf…
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Villa 1 zimmer in Radovici, Montenegro
Villa 1 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
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Unique Stone House for Sale on the Coast – Exclusive Real Estate in the Heart of Bjelila, Mo…
$869,062
MwSt.
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Entdecken Sie diese elegante, einzugsfertige Villa in der ruhigen Wohngegend von Mrčevac, Ti…
$922,444
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Reihenhaus in Tivat, Montenegro
Reihenhaus
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 357 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
Preis auf Anfrage
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Haus 4 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Dreistöckige Villa in Tivat mit Meerblick, 650 m2 GrundstückEine moderne Villa zum Verkauf i…
$1,03M
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Villa 5 zimmer in Krasici, Montenegro
Villa 5 zimmer
Krasici, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla zum Verkauf – 350 m2 | Der Cube, KrašićiEine exklusive Maisonette-Villa ist im re…
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Haus 5 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Zum Verkauf: ein zweistöckiges Haus von 590m2 mit offenem Panoramablick auf das Meer, in ein…
$1,82M
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Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Suburb von Tivat. neue Villa mit Pool und vier Schlafzimmern Fertigstellung des Baus - Deze…
$872,761
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Villa 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Villa 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Stockwerk 2/2
Fertiges Stadthaus mit 2 Schlafzimmern eine 2-Auto-Garage in einem neuen erstklassigen Kompl…
$659,461
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Tivat

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