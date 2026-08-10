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Duplexes in Gemeinde Tivat, Montenegro

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Tivat
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Krasici
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13 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Krasici, Montenegro
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Krasici, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 119 m²
Stockwerk 2
Zum Verkauf steht eine exklusive Duplex-Wohnung mit einer Gesamtfläche von 119 m2, die sich …
$573,528
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Doppelhaus in Krasici, Montenegro
Doppelhaus
Krasici, Montenegro
Luxus Duplex-Apartment zum Verkauf in Kotor, Montenegro – 119,2 m2 mit Panoramablick Blick a…
$577,739
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 2
Wir präsentieren Ihnen eine moderne Duplex-Wohnung von 76 m2, in einer neuen Wohnanlage in a…
$351,376
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TekceTekce
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Krasici, Montenegro
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Krasici, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Luxus Duplex-Apartment zum Verkauf in Kotor, Montenegro – 119,2 m2 mit Panoramablick Blick a…
$577,739
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Doppelhaus 1 zimmer in Krasici, Montenegro
Doppelhaus 1 zimmer
Krasici, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
An exceptional luxury duplex villa for sale in The Cube development, located in the peaceful…
$1,51M
MwSt.
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Krasici, Montenegro
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Krasici, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 2
Auf der Halbinsel Luštica gelegen, an den Hängen eines Hügels, eine zehnminütige Fahrt von d…
$584,293
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 2
Wir präsentieren Ihnen eine moderne Duplex-Wohnung von 78 m2, in einer neuen Wohnanlage in a…
$360,623
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Doppelhaus 1 zimmer in Krasici, Montenegro
Doppelhaus 1 zimmer
Krasici, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Eine außergewöhnliche Luxus-Duplex-Villa zum Verkauf in der Cube-Entwicklung, in der ruhigen…
$1,51M
MwSt.
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Stockwerk 5
Immobilien, MontenegroEine moderne Duplex-Wohnung mit zwei Schlafzimmern mit einer Fläche vo…
$517,817
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 2
Wir präsentieren Ihnen eine moderne Duplex-Wohnung mit einer Fläche von 83,84 m2, die sich i…
$396,685
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Doppelhaus 2 zimmer in Durasevici, Montenegro
Doppelhaus 2 zimmer
Durasevici, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten moderne Stadthäuser zum Verkauf an, die sich an einem wunderschönen Ort befinden …
$249,212
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Doppelhaus 2 zimmer in Durasevici, Montenegro
Doppelhaus 2 zimmer
Durasevici, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Wir bieten moderne Stadthäuser zum Verkauf an, die sich an einem wunderschönen Ort befinden …
$207,677
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Doppelhaus 5 zimmer in Krasici, Montenegro
Doppelhaus 5 zimmer
Krasici, Montenegro
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Das Beste in TIVAT, KRAŠIĆI!Wir bieten zum Verkauf ein komfortables Panoramahaus in einer Re…
$436,871
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Immobilienangaben in Gemeinde Tivat, Montenegro

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