Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Tivat
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Gemeinde Tivat, Montenegro

;
Tivat
152
Krasici
61
Radovici
29
Donja Lastva
4
Zeig mehr
272 immobilienobjekte total found
Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Träumen Sie von einem Haus am Meer in Montenegro? Diese stilvollen Stadthäuser sind die perf…
$296,014
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Villa 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 242 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit in Kalimanj, Tivat, einem der be…
$1
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Zum Verkauf steht ein geräumiges Haus mit einem großen fruchtbaren Grundstück im alten Teil …
$967,616
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 1 zimmer in Radovici, Montenegro
Villa 1 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
architektonische Eleganz. Absolute Diskretion. Prime Golf & Sea Ansichten. Willkommen in der…
$4,22M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Villa 1 zimmer in Radovici, Montenegro
Villa 1 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Moderne Eleganz. Nahtloses Leben. Unübertroffener Küstenzauber. Eingebettet in die exklusive…
$3,06M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 128 m²
Das perfekte Zuhause für diejenigen, die Raum, Natur und Komfort schätzen! Dieses moderne Ha…
$285,586
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 1 zimmer in Radovici, Montenegro
Villa 1 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Unique Stone House for Sale on the Coast – Exclusive Real Estate in the Heart of Bjelila, Mo…
$869,062
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Entdecken Sie diese elegante, einzugsfertige Villa in der ruhigen Wohngegend von Mrčevac, Ti…
$922,444
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Krasici, Montenegro
Villa 5 zimmer
Krasici, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla zum Verkauf – 350 m2 | Der Cube, KrašićiEine exklusive Maisonette-Villa ist im re…
$1,51M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Horizon Real Estate
Sprachen
English
Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Suburb von Tivat. neue Villa mit Pool und vier Schlafzimmern Fertigstellung des Baus - Deze…
$872,761
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Villa 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Stockwerk 2/2
Fertiges Stadthaus mit 2 Schlafzimmern eine 2-Auto-Garage in einem neuen erstklassigen Kompl…
$659,461
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Krasici, Montenegro
Villa
Krasici, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 241 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht eine Villa mit Apartments in erster Linie im Dorf Krasichi der Lustica-Hal…
$1,27M
Eine Anfrage stellen
Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 199 m²
Die Villa wurde im Jahr 2019 gebaut,Es befindet sich auf einem Grundstück von 424 m2.Die Flä…
$702,101
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
Sprachen
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 5 zimmer in Radovici, Montenegro
Villa 5 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 173 m²
Stockwerk 2/2
Moderne Villa mit Pool auf der Halbinsel Lustica.Diese exklusive Villa vereint Stille, Grün …
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 328 m²
Wir präsentieren Ihnen eine neue Villa in einer der malerischsten und ruhigen Gegenden der K…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Immobilien zum Verkauf, Montenegro, TivatEine einzigartige Villa mit 4 Luxus-Apartments, jew…
$1,09M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in 5 Marica, Montenegro
Villa 5 zimmer
5 Marica, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
🌟 VILLAS FÜR SALE — IHRE HOME mit einem VIEW der ADRIATIK📐 Spezifikationen:• Gesamtfläche: 2…
$820,183
Eine Anfrage stellen
Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 283 m²
Ein einzigartiges Familienhaus mit einem grünen Innenhof nur wenige Schritte vom Strand in d…
$1,09M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 119 m²
Wir bieten ein Familienhaus von 119 m2 mit einem Grundstück von 526 m2, in der Marichi Stree…
$437,592
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Zu verkaufen ist ein geräumiges und komfortables Haus von 200 m2, wo jedes Detail für Ihre B…
$381,515
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 6 zimmer in Radovici, Montenegro
Villa 6 zimmer
Radovici, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Stockwerk 2/2
Villa mit 5 Schlafzimmern in The Peaks, Luštica Bay.Panoramablick auf das Meer und den Golfp…
$5,93M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Krasici, Montenegro
Villa
Krasici, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Luxus Duplex-Wohnung zum Verkauf in Kotor, Montenegro – 119,2 m2 mit Panoramablick Blick auf…
$579,072
Eine Anfrage stellen
Villa in Krasici, Montenegro
Villa
Krasici, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Wir präsentieren Ihnen eine Villa an der ersten Linie des Meeres im berühmten Dorf Krasichi.…
$2,19M
Eine Anfrage stellen
Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 168 m²
Ein großes, dreigeschossiges Gebäude mit Panoramablick auf 150 m vom Meer und dem Strand. D…
$241,827
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Krasici, Montenegro
Villa
Krasici, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Villa in Montenegro auf der ersten Linie Verbindung zu städtischen Versorgungsnetzen der Wa…
$2,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
Sprachen
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Krasici, Montenegro
Villa
Krasici, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 420 m²
Stockwerk 3/3
Wunderschöne Villa am malerischen Ort Krasichi, auf der Halbinsel Lustica, am Ufer der Bucht…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Im Bereich des modischen Porto Montenegro (g. Tivat) am Ufer der Bucht von Boca-Cotor wird e…
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Ein dreigeschossiges Gebäude mit Meerblick in Tivat. Die Fläche des Grundstücks beträgt 363 …
$587,294
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 315 m²
Wir präsentieren Ihnen unser neues Projekt - Villen in Tivat, Krashichi. Dies ist eine ruhig…
$863,668
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Eine dreigeschossige Villa mit 5 Schlafzimmern und einem Pool 2 Minuten vom Meer im Dorf ent…
$846,395
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram

Immobilienangaben in Gemeinde Tivat, Montenegro

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen