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Häuser in Ukraine

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Odessa
396
Oblast Odessa
1125
Lymanka
250
Welykodolynske
7
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1 133 immobilienobjekte total found
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 677 m²
GERICHTSHOF FÜR MEINEN GERICHTSHOF IM FLUSS 124A; 677 m 2 bis 124; AUSSCHREIBUNG Es gibt ei…
$1,20M
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 227 m²
Das Haus in Odessa. Das Gebiet der Stadt, die Stadt Mizzkowska, Sovignon 1 in der Mitte. Vol…
$385,000
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 200 m²
Nr. 1165. . Selling 2 - x floor house in r - not st. Dmitry Donsky. Gesamtfläche von 200 qm.…
$150,000
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TekceTekce
Haus in Lymanka, Ukraine
Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 500 m²
12915 Verkauf 4 - x Apartmenthaus mit einem Grundstück in Hektar 5 in der Stadt Tsarskoye - …
$310,000
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 459 m²
26296 Ich werde ein luxuriöses Herrenhaus auf Tairov verkaufen. Die Gesamtfläche beträgt 459…
$680,000
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 180 m²
12326 Selling 3 - x Stock Haus auf Tairov. Dreistöckiges Stadthaus mit Design-Reparatur. Das…
$310,000
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 170 m²
30264. Ich werde ein stilvolles Haus in der Nähe des Meeres in der Umgebung von Dacha Kovale…
$240,000
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Haus in Lymanka, Ukraine
Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 650 m²
16659. Dreistöckiges Haus in Sauvignon auf einem Grundstück von 15 Hektar mit einer Gesamtfl…
$765,000
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 412 m²
20192 Wir bieten zum Verkauf ein Haus in der Nähe des Neuen Marktes. Separates dreistöckiges…
$450,000
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Haus in Lymanka, Ukraine
Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 45 m²
№ 6437 Zu verkaufen 2 - x Bodenhaus in Sauvignon. Es gibt einen schönen Blick auf das Meer. …
$25,000
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 538 m²
37125... Verkauf 2-stöckiges Haus in der Region Kiew. Gesamtfläche von 538 qm. Abgeschlosse…
$210,000
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Haus in Burlatscha Balka, Ukraine
Haus
Burlatscha Balka, Ukraine
Fläche 76 m²
37398 Neues Haus am Meer auf der ersten Linie - Sauvignon-3, Genossenschaft Otrada Wir biet…
$88,000
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Haus in Lymanka, Ukraine
Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 93 m²
22722. Ich verkaufe ein Haus in Chervon Farm. Gesamtfläche von 93 qm. Kostenloses Layout erm…
$58,000
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 408 m²
30551. Ich werde ein Haus in der Hütte Dorf OASIS verkaufen, auf der Straße Dmitry Donskoy. …
$750,000
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Haus in Ussatowe, Ukraine
Haus
Ussatowe, Ukraine
Fläche 230 m²
38054 Ich werde ein zweistöckiges Haus in Usatovo verkaufen. Auf einem Grundstück von 8 Hekt…
$95,000
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 160 m²
ANHANG Ein 2-stöckiges Haus auf einem Grundstück von 10 Hektar mit einem Staatsakt auf Lenpo…
$115,000
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 236 m²
29256. Ich werde ein geräumiges 3-stöckiges Haus für 16 St verkaufen. Brunnen 2 Minuten zum …
$320,000
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Haus in Lymanka, Ukraine
Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 700 m²
15909 werde ich ein 2-stöckiges Haus mit einer Reparatur im Stil von Palastklassikern auf ei…
$1,19M
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Haus in Lymanka, Ukraine
Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 98 m²
Nr. 2814 Wir bieten zum Verkauf 2 - x Stock Stadthaus in Sauvignon auf der Straße. Beregovay…
$110,000
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Haus in Lisky, Ukraine
Haus
Lisky, Ukraine
Fläche 137 m²
14834 werde ich ein modernes 3-stöckiges Haus mit einer neuen Reparatur verkaufen. Das Haus …
$110,000
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Haus in Tajirowe, Ukraine
Haus
Tajirowe, Ukraine
Fläche 122 m²
Nr. 4560. Zu verkaufen 2 - ein Haus des Todes am Tairovo Institut. Die Gesamtfläche des Haus…
$70,000
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 180 m²
31306. Ich verkaufe das Haus in der Levitan Street. Gesamtfläche von 180 qm. 4 Schlafzimmer,…
$125,000
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Haus in Lymanka, Ukraine
Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 265 m²
Das Haus ist 2-stöckiger Porenbeton. S = 265 qm Garage h-3, Fläche 30 qm Isoliertes Haus, Wa…
$420,000
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Haus in Awanhard, Ukraine
Haus
Awanhard, Ukraine
Fläche 433 m²
KAPITEL 70 Wir bieten ein Haus auf dem Vanguard zu verkaufen. Zwei Wohngeschosse und ein Kel…
$200,000
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Haus in Burlatscha Balka, Ukraine
Haus
Burlatscha Balka, Ukraine
Fläche 300 m²
New House 300 qm 7.5 Acres. Designer-Reparaturen. 1. Stock: Küche-Studio, Schlafzimmer, Kami…
$1,10M
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 300 m²
26386 Ich werde ein zweistöckiges Haupthaus in Lenposelka verkaufen. Gesamtfläche von 300 qm…
$170,000
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Haus in Lisky, Ukraine
Haus
Lisky, Ukraine
Fläche 97 m²
24550 Ich werde ein 2-stöckiges Haus in Leski verkaufen. Die Gesamtfläche beträgt 97 qm. Fre…
$69,999
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Haus in Lymanka, Ukraine
Haus
Lymanka, Ukraine
Fläche 150 m²
ANHANG Ich werde ein zweistöckiges Haus auf dem Golden Hill verkaufen. Gesamtfläche von 150 …
$145,000
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Haus in Tajirowe, Ukraine
Haus
Tajirowe, Ukraine
Fläche 280 m²
26828 Ich werde ein neues Haus mit Designer-Reparaturen auf einem Grundstück von 6 Hektar ve…
$280,000
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Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 220 m²
37529 Modernes und funktionales Haus mit durchdachtem Layout, komplett bereit für komfortabl…
$170,000
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