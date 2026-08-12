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Grundstücke in Ukraine

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263 immobilienobjekte total found
Grundstück in Odessa, Ukraine
Grundstück
Odessa, Ukraine
# 1316 Privatunterkunft Zwei Bereiche in der Nähe 5123755800: 01: 003: 2070 512345800: 01: …
$25,000
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Grundstück in Awanhard, Ukraine
Grundstück
Awanhard, Ukraine
№ 3077. Wir bieten ein Grundstück im Stadtteil Avangarda an der Umgehungsstraße zum Verkauf…
$280,000
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Grundstück in Odessa, Ukraine
Grundstück
Odessa, Ukraine
Fläche 1 500 m²
№ 3134. . . Wir bieten zum Verkauf ein Lager-Umschlagterminal auf einem Grundstück von 1 Ga …
$800,000
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Grundstück in Odesa Raion, Ukraine
Grundstück
Odesa Raion, Ukraine
Es wird an eine Landfläche von 3,4 verkauft! Ziel: Für den Bau und die Nutzung von Grund-, G…
$700,000
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Grundstück in Sanschijka, Ukraine
Grundstück
Sanschijka, Ukraine
20888. Verkauf eines Baugrundstücks in Sanzheika, Ovidiopolsky Bezirk. Grundstück von 120 He…
$310,000
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Grundstück in Lisky, Ukraine
Grundstück
Lisky, Ukraine
19278 Ich werde ein Grundstück von 2.12 Hektar in Fontanka, Bereich der Zabolotnogo Straße, …
$445,000
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Grundstück in Odessa, Ukraine
Grundstück
Odessa, Ukraine
Fläche 530 m²
ANHANG Der Verkauf der Villa in der klassischen Version befindet sich im 11. Jahrhundert. De…
$2,00M
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Grundstück in Ilitschanka, Ukraine
Grundstück
Ilitschanka, Ukraine
24955 Ein Baugrundstück zum Verkauf in der Gegend von Paustovskogo Straße, an der Ausfahrt a…
$100,000
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Grundstück in Odessa, Ukraine
Grundstück
Odessa, Ukraine
Fläche 98 m²
14681. Verkauf eines Grundstücks von 2 Hektar in der Gegend des French Boulevard. Genossensc…
$155,000
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Grundstück in Odessa, Ukraine
Grundstück
Odessa, Ukraine
1124. Ein Fassadengrundstück für den Bau eines Wohngebäudes an der Tolbukhin Street wird zum…
$180,000
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Grundstück in Kleinliebental, Ukraine
Grundstück
Kleinliebental, Ukraine
Nein. Ich verkaufe ein Grundstück in Little Valley. Das Gebiet ist 7 Hektar. Kommunikation s…
$8,000
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Grundstück in Odesa Raion, Ukraine
Grundstück
Odesa Raion, Ukraine
Investitionsjugend: Land dilanka für Erholungskomplex Bilya M. Yuzhne Sehen Sie selbst ein …
$5,50M
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Grundstück in Prylymanske, Ukraine
Grundstück
Prylymanske, Ukraine
Nr. 1048. ..Wir bieten ein Grundstück vor dem Wasserpark der Stadt zu verkaufen. Prilimansky…
$14,000
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Grundstück in Odessa, Ukraine
Grundstück
Odessa, Ukraine
Nr. 3549 Wir bieten ein Grundstück in R-n 7 St. B. Fontana zu verkaufen. Gesamtfläche von 8,…
$185,000
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Grundstück in Odessa, Ukraine
Grundstück
Odessa, Ukraine
Nr. 2423 Wir bieten zum Verkauf ein Grundstück auf der Tairova Straße. Kovalevskys Hütte. Di…
$1,35M
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Grundstück in Odessa, Ukraine
Grundstück
Odessa, Ukraine
21302. Verkauf eines Grundstücks für Wohnentwicklung auf der Heavenly Hundred Avenue. Grunds…
$120,000
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Grundstück in Odessa, Ukraine
Grundstück
Odessa, Ukraine
Fläche 75 m²
26802 Ich werde das Land auf dem Brunnen verkaufen. Die Gesamtfläche beträgt 3 Hektar. Alle …
$70,000
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Grundstück in Odessa, Ukraine
Grundstück
Odessa, Ukraine
Nr. 1307. Wir bieten zum Verkauf ein Grundstück in R-not 10 St. Der große Brunnen in der Ber…
$850,000
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Grundstück in Odessa, Ukraine
Grundstück
Odessa, Ukraine
11738. Auf Verkauf ein Grundstück von 10 Hektar in Arcadia, Resort Lane. Die Fassade von Res…
$360,000
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Grundstück in Odessa, Ukraine
Grundstück
Odessa, Ukraine
29918. Verkauf eines Grundstücks auf Tairova
$245,000
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Grundstück in Prilimanske, Ukraine
Grundstück
Prilimanske, Ukraine
Fasatar Erdfläche 2.4 ha (240 Meter) auf der Round Road bei Sachmann. Die Länge des Favelas …
$384,000
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Grundstück in Fontanka, Ukraine
Grundstück
Fontanka, Ukraine
No 5520. . Wir bieten Ihnen einen Fassadengrundstück mit Meerblick in Fontanka zu verkaufen …
$680,000
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Grundstück in Odessa, Ukraine
Grundstück
Odessa, Ukraine
9852. Wir bieten zum Verkauf ein Grundstück auf der Avenue des himmlischen Hunderts. Gesamtf…
$270,000
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Grundstück in Nowa Dolyna, Ukraine
Grundstück
Nowa Dolyna, Ukraine
Fläche 16 m²
25117. Ich werde ein Grundstück von 7 Hektar im New Valley verkaufen. Das Grundstück ist die…
$8,500
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Grundstück in Suchyj Lyman, Ukraine
Grundstück
Suchyj Lyman, Ukraine
• Fasatan Landfläche von Fläche 1, 2 g (120 Teiche) auf Rundstraße am Süd-Limun. Die Länge d…
$192,000
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Grundstück in Fontanka, Ukraine
Grundstück
Fontanka, Ukraine
Fläche 1 700 m²
Nein. 5519. . .In der Fontanka bieten wir ein Fassadengrundstück mit Meerblick zum Verkauf a…
$680,000
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Grundstück in Myrne, Ukraine
Grundstück
Myrne, Ukraine
8554 Land 1,7 ha pro s. Friedlich. Privatisiert. Fassade auf der Strecke Odessa-Reni 150 m.…
$45,000
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Grundstück in Odessa, Ukraine
Grundstück
Odessa, Ukraine
10041. Wir verkaufen ein Grundstück auf der Straße. Kovalevskys Hütte. Die Gesamtfläche betr…
$1,22M
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Grundstück in Odessa, Ukraine
Grundstück
Odessa, Ukraine
27828. Ich verkaufe das Land am French Boulevard. Die Gesamtfläche beträgt 25 Hektar. Die re…
$3,50M
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Grundstück in Odessa, Ukraine
Grundstück
Odessa, Ukraine
21031. Verkauf von Grundstücken im Zentrum von Slobodka. Grundstück 21 Hektar. Zentrum Slobo…
$190,000
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