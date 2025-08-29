Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Häuser in Ukraine

Odessa
7
Oblast Odessa
10
Lymanka
3
10 immobilienobjekte total found
Haus in Odessa, Ukraine
Haus
Odessa, Ukraine
Fläche 222 m²
Etagenzahl 2
Komfort, autonomes, modernes Zuhause für das Leben. Gebiet: 1 Stock - 147 m 2 2 Stock (manda…
$429,000
pro Monat
Haus 5 zimmer in Lymanka, Ukraine
Haus 5 zimmer
Lymanka, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 210 m²
Stockwerk 1/2
27938. Schönes modernes Haus in Sauvignon Mieten Sie ein schönes und modernes Haus in einer …
$1,500
pro Monat
Haus 4 zimmer in Odessa, Ukraine
Haus 4 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 136 m²
Stockwerk 1/2
14992 Mieten Sie ein luxuriöses großes Haus im Bezirk Primorsky. Geeignet für einen komforta…
$1,000
pro Monat
Haus 8 zimmer in Odessa, Ukraine
Haus 8 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 8
Fläche 540 m²
Stockwerk 1/3
28430. Mieten Sie ein 3-stöckiges Luxushaus in Arcadia 540 m2 auf 4 Ebenen Keller – Fitnessr…
$10,000
pro Monat
Haus 5 zimmer in Odessa, Ukraine
Haus 5 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 450 m²
Stockwerk 1/1
27953. Mieten Sie ein Haus in Fontana 12, Wahrzeichen – Restaurant Ryba Geschlossene Genoss…
$8,000
pro Monat
Haus 5 zimmer in Odessa, Ukraine
Haus 5 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 380 m²
Stockwerk 1/2
27935. Luxuriöses Herrenhaus in der Fontana-Straße 11. Prachtvolles 3-stöckiges Haus, Gesamt…
$3,000
pro Monat
Haus 3 zimmer in Lymanka, Ukraine
Haus 3 zimmer
Lymanka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/2
30775. Mieten Sie ein zweistöckiges Haus mit Terrasse in Sauvignon-2. Gesamtfläche 155 qm. …
$1,000
pro Monat
Haus 5 zimmer in Lymanka, Ukraine
Haus 5 zimmer
Lymanka, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 650 m²
Stockwerk 1/3
27952. Wir bieten ein 650 m2 großes Haus mit Designerrenovierung. 3-stöckiges Haus 4 Ebenen …
$10,000
pro Monat
Haus 5 zimmer in Odessa, Ukraine
Haus 5 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/4
27939. Haus an der 9. Station von Bolschoi Fontan 300 Meter Ununterbrochenes Licht. Ladestat…
$3,000
pro Monat
Haus 5 zimmer in Odessa, Ukraine
Haus 5 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 350 m²
Stockwerk 1/1
27940. Mieten Sie ein Haus in der Fontana 10 Hochwertige Renovierung 3 Etagen 5 Wohnzimmer …
$2,000
pro Monat
