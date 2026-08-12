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Hotels in Ukraine

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Odessa
37
Oblast Odessa
55
58 immobilienobjekte total found
Hotel 270 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 270 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 270 m²
ANHANG Wir bieten ein fertiges Geschäft im Odessa Center auf der Jekaterinskaya Street zu ve…
$420,000
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Hotel 475 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 475 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 475 m²
36918 Zum Verkauf zweistöckiges Haus auf der Lviv Straße, mit einer Gesamtfläche von 475 m2 …
$430,000
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Hotel 900 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 900 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 900 m²
No5507. Ich werde ein 4-Level-Haus in Arcadia verkaufen. Gesamtfläche von 900 m2. Es ist für…
$650,000
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TekceTekce
Hotel 40 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 40 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 40 m²
33056 Wohnungen zum Verkauf in Maristella Marine Residence. Die Gesamtfläche beträgt 40 Quad…
$145,000
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Hotel 700 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 700 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 700 m²
3348. Wir bieten ein freistehendes 3-stöckiges Gebäude mit einem fertigen Hotelgeschäft im Z…
$1,20M
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Hotel 149 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 149 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 149 m²
3581. Wir bieten zum Verkauf ein Mini-Hotel in der Nähe des griechischen Platzes. Gesamtfläc…
$200,000
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Hotel 50 m² in Karolino-Buhas, Ukraine
Hotel 50 m²
Karolino-Buhas, Ukraine
Fläche 50 m²
19481 Verkauf eines Ferienhauses in der Nähe des Meeres, Karolino-Bugaz. Wohnzustand. Gesamt…
$40,000
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Hotel 100 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 100 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 100 m²
11692. Zum Verkauf ein Minihotel mit 5 Zimmern in der Wohnanlage "Acapulno-2". Jedes Zimmer …
$153,000
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Hotel 176 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 176 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 176 m²
Nr. 3361. Wir bieten zum Verkauf Wohnungen in der Hotelanlage "Maristella" auf der Bernardaz…
$281,600
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Hotel 1 600 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 1 600 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 1 600 m²
№ 1319 Wir bieten ein fertiges Hotelgeschäft in Arkadien auf der Straße zum Verkauf an. Kama…
$1,60M
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Hotel 100 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 100 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 100 m²
33073. Ich verkaufe die Betriebssauna im Zentrum. Gesamtfläche von 100 qm. Der vordere Einga…
$80,000
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Hotel 500 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 500 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 500 m²
9265. Im Herzen von Odessa, nur 2 Gehminuten von Deribasovskaya und Opernhaus, bieten wir Ih…
$550,000
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Hotel 171 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 171 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 171 m²
9166. Wir bieten 3 Hotelzimmer im Hotel- und Apartmentkomplex "Maristella" zum Verkauf an. G…
$450,000
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Hotel 511 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 511 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 511 m²
Nein. 3318. . . Wir bieten den fertigen Hotelkomplex der Apartments "Arcadia Gold" auf der S…
$1,50M
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Hotel 260 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 260 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 260 m²
3349. Wir bieten ein Zimmer mit einem fertigen Hotelgeschäft auf der Straße zu verkaufen. Gr…
$550,000
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Hotel 300 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 300 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 300 m²
Nr. 3372. Wir bieten Ihnen ein neues Betriebshotel im Block vom Domplatz zu verkaufen. Gesam…
$500,000
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Hotel 900 m² in Sachariwka, Ukraine
Hotel 900 m²
Sachariwka, Ukraine
Fläche 900 m²
9769. Zu verkaufen Hotelkomplex in der Nähe des Meeres und der Mündung. Die Gesamtfläche von…
$1,80M
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Hotel 3 000 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 3 000 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 3 000 m²
Nr. 2270. Wir bieten den Immobilienkomplex des Hotel- und Bürozentrums auf 10 Art. B. Fontan…
$3,00M
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Hotel 4 883 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 4 883 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 4 883 m²
Nein. 1329. . . Wir bieten ein dreistöckiges Hotel an einem malerischen Ort der Arcadia Bay …
$9,50M
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Hotel 250 m² in Satoka, Ukraine
Hotel 250 m²
Satoka, Ukraine
Fläche 250 m²
37533 Ich werde ein Arbeits Erholungszentrum in Zatoka mit einem Grundstück verkaufen. In de…
$160,000
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Hotel 235 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 235 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 235 m²
30535. Verkauf eines Minihotels in einem neuen Komplex in der Tschernomorskaja Gegend. Gesam…
$260,000
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Hotel 171 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 171 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 171 m²
3331. ..Ich werde Wohnungen in MARISTELLA verkaufen, mit einer Gesamtfläche von 171 qm, Kras…
$350,000
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Hotel 500 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 500 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 500 m²
Nr. 1275 Wir bieten zum Verkauf ein neues 3-stöckiges Hotel. Levanevsky. Gesamtfläche von 50…
$1,20M
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Hotel 750 m² in Lymanka, Ukraine
Hotel 750 m²
Lymanka, Ukraine
Fläche 750 m²
9209. Wir bieten Ihnen ein 3-stöckiges Hotel in Tsarskoye Selo zu verkaufen. Gesamtfläche vo…
$750,000
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Hotel 257 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 257 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 257 m²
27328. Verkauf von 3-Level-Wohnungen in Arcadia. Im Erdgeschoss befindet sich ein komfortabl…
$490,000
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Hotel 130 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 130 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 130 m²
23855. Verkauf einer bestehenden Herberge als fertiges Geschäft auf dem Platz. Sobornaya. En…
$189,000
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Hotel 2 050 m² in Hrybiwka, Ukraine
Hotel 2 050 m²
Hrybiwka, Ukraine
Fläche 2 050 m²
No1290 Wir bieten zum Verkauf ein Erholungszentrum im beliebtesten Resort des Schwarzen Meer…
$400,000
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Hotel 750 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 750 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 750 m²
7997. Wir bieten zum Verkauf ein neues 4-stöckiges, freistehendes Hotel im Resort-Bereich vo…
$360,000
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Hotel 200 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 200 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 200 m²
12169. Mini Hotel mit 8 Zimmern im Bereich 411 Batterien. Separates Gebäude 200 m2 3 Etagen,…
$155,000
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Hotel 40 m² in Odessa, Ukraine
Hotel 40 m²
Odessa, Ukraine
Fläche 40 m²
33057 Wohnungen zum Verkauf in Maristella Marine Residence. Die Gesamtfläche beträgt 40 Quad…
$145,000
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