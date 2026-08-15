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Häuser in Litauen

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915 immobilienobjekte total found
Haus in Uzudvarionys, Litauen
Haus
Uzudvarionys, Litauen
Fläche 225 m²
Etagenzahl 1
AMERRA Moderne Architekturhäuser am Stadtrand von Bair - wo Frieden beginnt. www.asterra.lt …
$686,610
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Haus in Daugen, Litauen
Haus
Daugen, Litauen
Fläche 65 m²
Etagenzahl 2
UNIQUE OPPORTUNITIES - ALYTAUS R. SAV., SAVS MIESELE, SENT AUTATIC MEDICAL HAUSHOLD MIT LIQU…
$87,393
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Haus in Daumantai, Litauen
Haus
Daumantai, Litauen
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
S16 Traum zu Hause ist, was wir am meisten träumen. Denn hier bauen wir die schönsten Erinne…
$186,632
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It Is RealtyIt Is Realty
Haus in Taujenai, Litauen
Haus
Taujenai, Litauen
Fläche 43 m²
Etagenzahl 1
BAUEN IN DER CIRCUMSTOFFE - FÜR DIE ÖFFENTLICHKEITEN IMPLEMENTIEREN! Der Hof wird in Taujėn…
$41,257
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 44 m²
Etagenzahl 1
Der Teil des Hauses wird mit einem Grundstück verkauft, in einem ruhigen Ort - Rugiagelių g.…
$63,922
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Haus in Giraite, Litauen
Haus
Giraite, Litauen
Fläche 97 m²
Etagenzahl 2
In GIRAITA, A 4-CABAREA ANTHIDS wird von den ALERTS von UGNIA bestätigt. COTHAGE 2 HOSES, A …
$206,971
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TekceTekce
Haus in Stebuliai, Litauen
Haus
Stebuliai, Litauen
Fläche 77 m²
Etagenzahl 1
Das Anwesen wird im Stadtteil Lazdijai, Dorf Miracle verkauft! Auf der Suche nach einem Ort…
$21,911
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Haus in Grossteich, Litauen
Haus
Grossteich, Litauen
Fläche 339 m²
Etagenzahl 2
SALE SPACE FUNCTIONALLY DISPLAYed TWO-NAIL-NAIL ELECTRICITY! = LOW LOW 15.55 ARO, ist die AR…
$280,664
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Haus in Neuschwintzen, Litauen
Haus
Neuschwintzen, Litauen
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
Haus zu verkaufen in Švenčionėliai. Fleisch, in der Antike, aber gut ausgestattete und hoch…
$63,206
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Haus in Bezdoniai Eldership, Litauen
Haus
Bezdoniai Eldership, Litauen
Fläche 99 m²
Etagenzahl 1
NEUE BAUGEWERBE MIT SKY 8,98 A - ASPHALATED CHECK, LOCKING POINT TO THE VILNIUS Suchen Sie …
$278,177
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Haus in Ramuciai, Litauen
Haus
Ramuciai, Litauen
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF NAM NETOLI RAMUTE PARKO ALLGEMEINE - Haus - Jong, gemauerter und beheizter Schaum …
$185,843
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Haus in Klaipeda, Litauen
Haus
Klaipeda, Litauen
Fläche 358 m²
Etagenzahl 3
PASSENGER G. 18 SALE OF 358,29 KV. M. PLAYER 7,48 ARM Die Mosaikstraße heute ist ein lebend…
$811,512
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 64 m²
Etagenzahl 1
SALE HAUSHALT mit einem MAXIMUM LIQUID im WASSER, MILK R. Ein gemütliches Haus mit einem ger…
$46,573
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
Nur 8 km von Vilnius Kathedrale zwei Hütten in Rūžutynės Straße, Vilnius, entsprechend Klass…
$284,029
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Haus in Vingininkai, Litauen
Haus
Vingininkai, Litauen
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Militärhaus in Vingininkai: Wenn Raum zu einem Vorteil wird, keine Sorge Ein geräumiges, 21…
$103,665
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Haus in Ulyskai, Litauen
Haus
Ulyskai, Litauen
Fläche 50 m²
Etagenzahl 1
Das Anwesen wird in Ulykiai km verkauft. In Alytus ray. - Grundstück umgeben von Natur mit e…
$69,833
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Haus in Parapijoniskes, Litauen
Haus
Parapijoniskes, Litauen
Fläche 104 m²
Etagenzahl 1
Verkauf von INOVATISE CONSTRUCTION, SPACE UND TÄTIGKEIT DISTRIBUTED, A + + ENERGIE CLASS NAM…
$217,250
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Haus in Daumantai, Litauen
Haus
Daumantai, Litauen
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
S18 Traum zu Hause ist, was wir am meisten träumen. Denn hier bauen wir die schönsten Erinne…
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Haus in Schlengen, Litauen
Haus
Schlengen, Litauen
Fläche 332 m²
Etagenzahl 2
Senden SPACE HAUSHOLD, COUNTRY CRUDE MIESTO Wenn Sie ein geräumiges und komfortables Haus in…
$637,617
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Haus in Tintiniskes, Litauen
Haus
Tintiniskes, Litauen
Fläche 165 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF MODERNUS HAUSHALTEN IN DER BASIS NATUR!!!! Das Haus Valley Street 19 ist ein exklus…
$405,756
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 292 m²
Etagenzahl 2
Das renommierte Viertel Lampėdžiai bietet ein exklusives, modernes Architekturhaus an der Ne…
$1,33M
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Haus in Bezdoniai Eldership, Litauen
Haus
Bezdoniai Eldership, Litauen
Fläche 710 m²
Etagenzahl 2
Verkauft in Frieden, Authentizität und Ästhetik, während am Rande der Stadt Arvydus- Der Nac…
$1,16M
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Haus in Serksnenai, Litauen
Haus
Serksnenai, Litauen
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
HAUSHALTSBESTIMMUNGEN Das dowry Dorf, in einer ruhigen und geordneten Umgebung, wird unter A…
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 208 m²
Etagenzahl 2
Verkauft unsere NAM mit einer 20-ARM FLAT! In Lčiūnava, Kėdainiai Bezirk, ein Steinhaus mit…
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Haus in Ginkunai, Litauen
Haus
Ginkunai, Litauen
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Senden SPACE 4 MIEGROUS HAUSHALTE mit einem MAXIMUM BLOCK von 24,03 A, LÄNDERUNG NORTH MIEST…
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Haus in Kaunas, Litauen
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Kaunas, Litauen
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Haus zum Verkauf Guobų g. Neveronys, nur 7 Minuten nach Kaunas. 80 m2 Fläche, 1 Etage Verka…
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Tintiniskes, Litauen
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 144 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER NEUEN BAUGEWERBE A + VERBUNDENE HAUSHALTE MIT TEILEN APDAILA, VILNIUS MIESTE, PR…
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Haus in Alitten, Litauen
Haus
Alitten, Litauen
Fläche 42 m²
Etagenzahl 1
Auf der Suche nach günstigen Immobilien mit realem Potenzial Der 41,79 qm große Teil des Ha…
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Haus in Pasiliai, Litauen
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Pasiliai, Litauen
Fläche 182 m²
Etagenzahl 1
Ein 4-Zimmer-Haus mit Garage für 2 Autos wird in einem Park verkauft. SCHLUSSFOLGERUNGEN Das…
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