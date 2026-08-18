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Häuser in Druscheniken, Litauen

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6 immobilienobjekte total found
Haus in Druscheniken, Litauen
Haus
Druscheniken, Litauen
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF EINES HAUTE NAM, 100,43 KV.M. NAMO PRINCIPLES: • Das Haus befindet sich in einer ru…
$91,747
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Haus in Druscheniken, Litauen
Haus
Druscheniken, Litauen
Fläche 149 m²
Etagenzahl 2
Exklusives Haus in der Nähe des Zentrums ALLGEMEINE: Verkaufspreis: 300000 EUR Anschrift: S…
$344,246
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Haus in Druscheniken, Litauen
Haus
Druscheniken, Litauen
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
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$183,010
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Haus in Druscheniken, Litauen
Haus
Druscheniken, Litauen
Fläche 88 m²
Etagenzahl 2
Hütten mit teilweiser Veredelung und Teil des Grundstücks in der Nähe des Zentrums ALLGEMEI…
$168,099
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Haus in Druscheniken, Litauen
Haus
Druscheniken, Litauen
Fläche 256 m²
Etagenzahl 2
Haus mit 6 Grundstücken in Baldashka ALLGEMEINE: Verkaufspreis: 145 000 EUR; Anschrift: Sa…
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Haus
Druscheniken, Litauen
Fläche 88 m²
Etagenzahl 2
Hütten mit teilweiser Veredelung und Teil des Grundstücks in der Nähe des Zentrums ALLGEMEI…
$154,228
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