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Grundstücke in Litauen

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1 016 immobilienobjekte total found
Grundstück in Traken, Litauen
Grundstück
Traken, Litauen
Beschreibung: Das Grundstück zum Verkauf ist 2 ha Trakai raj. sav. Varnikai k. Balosys See.…
$34,779
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Grundstück in Pailiai, Litauen
Grundstück
Pailiai, Litauen
Scannen mit dem NAMO-PROJEKT UND DER BAUGEWERBEHÖRDERUNG VON PASSENGER K., NORTH RAJ. Eine t…
$25,886
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Grundstück in Kaunas, Litauen
Grundstück
Kaunas, Litauen
Verkauf von HAUSHALTSPACE ALEKSOTE, ARTILERY G., CAUNE - YOUR WHEEL NOW Auf der Suche nach …
$147,589
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Grundstück in Vilnius, Litauen
Grundstück
Vilnius, Litauen
LOWER LOOK! ALLGEMEINE: Adresse: Vilniaus r. sav. Polnisch Einzigartige Nr.: 4400-3987-676…
$17,281
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Grundstück in Birschtannen, Litauen
Grundstück
Birschtannen, Litauen
Ein BIRŠTONE von 42 JAHRE 'AGRICULTURAL ALLOCATION In der Nähe von Birštonas Review Tower …
$76,746
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Grundstück in Masionys, Litauen
Grundstück
Masionys, Litauen
Das kommerzielle Grundstück wird neben Magistre Vilnius - Panevėžys verkauft. ALLGEMEINE: •…
$884,552
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Grundstück in Luodkos, Litauen
Grundstück
Luodkos, Litauen
Litauen.   Zarasų Rajonas. Gražuts regioninis parkas (Territorium   Regionalpark Gražutės). …
$807,670
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Grundstück in Vilnius, Litauen
Grundstück
Vilnius, Litauen
Ein 6-ARM-LOGBOOK des HAUSHALTS SKG! ALLGEMEINE: • Anschrift: Verbių skg., Naujoji Vilnia. …
$51,266
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Grundstück in Kaunas, Litauen
Grundstück
Kaunas, Litauen
PARKYDAM 6.91 A LIQUID OF HAUSHOLD ON THE PREVIOUS PANEMUNE. LOCATION: neben "Panemunės šil…
$217,238
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Grundstück in Raziskiai, Litauen
Grundstück
Raziskiai, Litauen
PARKYDAM 19.09 A LIQUID OF HAUSHOLD RUSNãS G., KEY K., KAUNO R. Auf der Suche nach einem ger…
$86,301
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Grundstück in Alitten, Litauen
Grundstück
Alitten, Litauen
Das Eigentum des 12,66 Barhauses wird mit Baugenehmigung in Dainava, Alytus verkauft. Auf de…
$47,624
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Grundstück in Ragoziai, Litauen
Grundstück
Ragoziai, Litauen
PARKYDAM 29,11 JAHRE HAUSHALTEN IN DER NICHT-DELIVERY INDIVIDUAL HAUSHALTE IN DER LEBENSMITT…
$34,203
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Grundstück in Vengerine, Litauen
Grundstück
Vengerine, Litauen
Dieses 61,72 Ar Grundstück, nur 11 km von Rokiškis entfernt, ist voll auf Ihre Visionen vorb…
$60,778
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Grundstück in Tryskiai, Litauen
Grundstück
Tryskiai, Litauen
Verkauf 27,07 ein Grundstück Wie das Land genutzt wird, sind Wohngebiete. Die Art der Verwen…
$4,091
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Grundstück in Markunai, Litauen
Grundstück
Markunai, Litauen
Zwei Meilen von Rūdiškiai. Ein landwirtschaftliches Paket von 1,36 ha wird im Dorf Martūras …
$4,521
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Grundstück in Vilnius, Litauen
Grundstück
Vilnius, Litauen
25 ein Grundstück zum Verkauf in Užugriovio, Vilniaus r. sav. ALLGEMEINE - Ja. Die Grundstü…
$64,438
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Grundstück in Vilnius, Litauen
Grundstück
Vilnius, Litauen
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR MULTIANNUAL ENTWICKLUNG IN EINER NEUEN ELEKTRONISCHEN NEUEN ANGLE Q…
$802,239
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Grundstück in Ginkunai, Litauen
Grundstück
Ginkunai, Litauen
Senden von 7 HAUSHALT DISPUTEN - LOCATION DER NORMALEN LÄNDER! 7 Grundstücke für den Bau ei…
$14,432
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Grundstück in Kaunas, Litauen
Grundstück
Kaunas, Litauen
25 ARM LOCATION ON ROAD! Verstöße gegen HAUSHALT! ALLGEMEINE: ✅ Grundstücksfläche: 25,00 St…
$28,687
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Grundstück in Mulau, Litauen
Grundstück
Mulau, Litauen
Die 80 ein landwirtschaftliches Grundstück in Dubingiai k, Molėtai r.sav wird an einem schön…
$13,912
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Grundstück in Vilnius, Litauen
Grundstück
Vilnius, Litauen
Der Bereich des Amateurgartens wird in der sich schnell entwickelnden Gegend von Pavilnis ve…
$79,992
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Grundstück in Mulau, Litauen
Grundstück
Mulau, Litauen
Verkauf von 4,53 ha landwirtschaftlichen Parzelle Molėtai r., Luokesos sen., Janaukk Das Gru…
$45,024
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Grundstück in Kaunas, Litauen
Grundstück
Kaunas, Litauen
VERKAUF DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN PRÜFUNG IN DER CIRCUMSTOFFE! GEMEINSAME DATEN: • Der Platz …
$103,178
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Grundstück in Guduline, Litauen
Grundstück
Guduline, Litauen
Senden eines LIQUIDs von 1.09 HA INDUSTRIE und STORAGE von BRUSSELS, DAS CLAIMS MIT DER BEHÖ…
$288,956
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Grundstück in Vilnius, Litauen
Grundstück
Vilnius, Litauen
SALE 11,28 ARM SLACHTER CEREAL SODES 14. Straße! - Kommunikation aus der Stadt Vissa - Gute…
$161,488
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Grundstück in Voveriai, Litauen
Grundstück
Voveriai, Litauen
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 95a MIT STATUS - AUF DEPARTURE! Auf der Suche nach Raum für Leben oder…
$63,776
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Grundstück in Kedahnen, Litauen
Grundstück
Kedahnen, Litauen
Eine Menge an LANDWIRTSCHAFTLICHEr PRÄSIDENTIERUNGSBESCHÄFTIGUNG. Ort: Vilainiai, Kėdainių …
$69,275
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Grundstück in Vilnius, Litauen
Grundstück
Vilnius, Litauen
Stellen Sie sich einen Ort vor, wo Luxus mit dem Frieden der Natur in Kontakt steht! Dieses …
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Grundstück in Sandersfurt an der Nerryne, Litauen
Grundstück
Sandersfurt an der Nerryne, Litauen
Das landwirtschaftliche Paket der Fläche 305a. DECLARES: - Ja. Die Adresse des Grundstücks …
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Grundstück in Sliziskiai, Litauen
Grundstück
Sliziskiai, Litauen
Außergewöhnliches Paketarray mit einer Fläche von ± 18 ha mit einer Größe von ± 200 m Die Kü…
$873,686
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