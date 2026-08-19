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Häuser in Bezirk Mariampol, Litauen

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Mariampol
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16 immobilienobjekte total found
Haus in Versiai, Litauen
Haus
Versiai, Litauen
Fläche 128 m²
Etagenzahl 1
Verkauft IHRE HAUSHALT in der Wohnung, THESE RAJONE - €30 000! Auf der Suche nach einem Ort…
$34,722
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Haus in Gudellen, Litauen
Haus
Gudellen, Litauen
Fläche 286 m²
Etagenzahl 2
Das Gudelius Manor Building wird verkauft.. Das Gebäude braucht Reparaturen. Ein Grundstück …
$11,593
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Haus in Jure, Litauen
Haus
Jure, Litauen
Fläche 57 m²
Etagenzahl 1
Verkauft IHRE HAUSHALT mit ARM-Broschüren, SEA MIESTELY, die CASH RAIL in der SAVIATION of G…
$53,181
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It Is RealtyIt Is Realty
Haus in Mariampol, Litauen
Haus
Mariampol, Litauen
Fläche 48 m²
Etagenzahl 1
GEBÄUDE IN LITAUEN - MARITIME SAV., LOCAL SB SPACE, BUILDING SPACE, BUILDING IN EINER BESSER…
$69,442
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Haus in Wilkowischken, Litauen
Haus
Wilkowischken, Litauen
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
SALE of YOUTH SODO NAM MIT SKIN 12 A, SHE G, LINGIUS K., KLIPEDOS R. Ein geräumiges Gartenha…
$185,489
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Haus in Kudirkos Naumiestis, Litauen
Haus
Kudirkos Naumiestis, Litauen
Fläche 133 m²
Etagenzahl 2
Ein gutes Haus zum Verkauf in Kudirkos Naumiel in der Nähe des Zentrums.. Ausgezeichneter Zu…
$31,804
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Haus in Wilkowischken, Litauen
Haus
Wilkowischken, Litauen
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER QUALITÄT INSTALLATIONEN UND LABASE PROCEDURES, LIGHT UND YELLOW 2 HAUSHALTE HAUS…
$163,631
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Haus in Mariampol, Litauen
Haus
Mariampol, Litauen
Fläche 364 m²
Etagenzahl 3
Das exklusive große Haus wird im Zentrum von Marijampolė verkauft. Ein großer ruhiger Ort, u…
$164,621
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Haus in Jure, Litauen
Haus
Jure, Litauen
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Haus zum Verkauf in der Nähe des Waldes, Kazlų Rūda Gemeinde, Jurė Dorf, Miško Straße In de…
$45,792
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Haus in Koselrode, Litauen
Haus
Koselrode, Litauen
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
Haus zum Verkauf, im zentralen Teil von Kazlų Rūda, in einem geräumigen 13 Jahrhundert Grund…
$102,758
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Haus in Judrarude, Litauen
Haus
Judrarude, Litauen
Fläche 237 m²
Etagenzahl 2
PROBENSHOWS, VOLLSTÄNDIG INSTALLIERTE GEBÄUDE ZU VERKAUFEN! DER GARTEN IST GEEIGNET, DIE GAN…
$440,535
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Haus in Mokolai, Litauen
Haus
Mokolai, Litauen
Fläche 48 m²
Etagenzahl 1
Das Haus ist für Erholung und Leben in Marijampolė verkauft. Haus in einer einzigartigen Lag…
$159,353
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Haus in Mariampol, Litauen
Haus
Mariampol, Litauen
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
Ein schönes zweistöckiges Haus zum Verkauf an einem perfekten Ort in der Nähe des Teichs. Ad…
$86,948
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Haus in Mariampol, Litauen
Haus
Mariampol, Litauen
Fläche 174 m²
Etagenzahl 1
Ein gemütliches Haus zum Verkauf weg von der Truppe der Stadt. Homestead grenzt an den Teich…
$78,502
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Haus in Grinaiciai, Litauen
Haus
Grinaiciai, Litauen
Fläche 117 m²
Etagenzahl 2
Ein großes Grundstück mit Haus wird im Stadtteil Šakiai verkauft! Große Familie, große Häus…
$20,514
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Haus in Mariampol, Litauen
Haus
Mariampol, Litauen
Fläche 334 m²
Etagenzahl 2
Im zentralen Teil der Stadt, in einem renommierten Wohnblock, gibt es zweistöckige, luxuriös…
$273,280
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Immobilienangaben in Bezirk Mariampol, Litauen

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