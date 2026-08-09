Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Ponewiesch
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Ponewiesch, Litauen

;
10 immobilienobjekte total found
Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 79 m²
Etagenzahl 2
79 qm Teil des Hauses in Venslaviškio g. Panevėžys. Grundstück zu einem Teil des Hauses - 3.…
$73,036
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Das Gartenhaus in der Nähe des Flusses Levens wird in Sodų g., Gassonsk., Bezirk Panevėžys v…
$34,123
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 76 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER HAUSHALTE IN DER SICHERHEIT DES DELIVERY CENTRE. NAMAS ONE-AGE, SALE PART - 75,6…
$77,094
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
LDV InvestLDV Invest
Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 124 m²
Etagenzahl 1
QUESTIONAR PREMIUM IN WINE K. SALES 124 KV.M. AREA HOUSEHOLD MIT 74 JAHRE LIVE. DIE HAUSHALT…
$99,546
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 98 m²
Etagenzahl 1
Außergewöhnliches Wohnhaus mit einem Grundstück von fast 6 Hektar im Bezirk Panevėžys, Krake…
$52,888
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 94 m²
Etagenzahl 1
Senden LIVE HAZARD E. in LIUTKEVIUS GATH, die INDIVIDUAL HAUSHALT QUARTER COUNTRY of the NEG…
$111,120
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 33 m²
Etagenzahl 2
PARKYDAM 1 K. ABER IN RAMYGALOS GATH, BEVEIK MIESTO CENTRE, DELIVERED. DER BUTTER IST DAS ZW…
$21,654
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
Der Teil des Hauses verkauft 125.30 qm (geteilt vertikal als Hütte) ist Pušyno g. Panevėžys.…
$159,557
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 45 m²
Etagenzahl 1
INDEPENDENT CIRCUMSTO CENTRE. TEIL DES HEADLAMP, KONTAKT MIT ANDEREN MALTS. TEIL NAM WIRTSCH…
$37,610
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
LIVE HAZARD S. DOUBTS DER REPUBLIK INDIVIDUELLE HAUSHALTE Im aktuellen Stand der Technik, al…
$219,779
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių

Immobilienangaben in Ponewiesch, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen