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Häuser in Bezirk Ponewiesch, Litauen

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Ponewiesch
10
Birsen
4
Rokischken
3
39 immobilienobjekte total found
Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 79 m²
Etagenzahl 2
79 qm Teil des Hauses in Venslaviškio g. Panevėžys. Grundstück zu einem Teil des Hauses - 3.…
$73,036
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Haus in Rokischken, Litauen
Haus
Rokischken, Litauen
Fläche 98 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF VON 4 CAMERA NAMAS G. ROLLING! 1967, Bau, ruhige Umgebung und perfekte Infrastruktu…
$52,670
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Haus in Daukniskiai, Litauen
Haus
Daukniskiai, Litauen
Fläche 68 m²
Etagenzahl 2
SODO NAM SÜD SCHWEIZ MIT SKY 12.2 A - Ein Hübscher für Ihre POILSION! Machen Sie keine Entsc…
$41,437
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Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Das Gartenhaus in der Nähe des Flusses Levens wird in Sodų g., Gassonsk., Bezirk Panevėžys v…
$34,123
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Haus in Birsen, Litauen
Haus
Birsen, Litauen
Fläche 66 m²
Etagenzahl 1
Das Haus wird mit Grundstücken in Biržai, Pasvalio g verkauft. Hausfläche - 66,03 m2. Slug B…
$52,169
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Haus in Vainoriai, Litauen
Haus
Vainoriai, Litauen
Fläche 83 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER SOFTWARE IN FEED RAJ, HOWEVER K. NAM STRUCTED FERTILIZES, EXPLORATORY COLUMN, ON…
$29,367
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Haus in Butkiskiai, Litauen
Haus
Butkiskiai, Litauen
Fläche 84 m²
Etagenzahl 1
Das Haus, wo Ihre neue Geschichte beginnt! Ruhige Ecke im Bezirk Panevėžys - 84 qm Haus mit …
$102,070
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Haus in Kupischken, Litauen
Haus
Kupischken, Litauen
Fläche 65 m²
Etagenzahl 1
Das Haus wird mit 4 Aren von Grundstück Ugniagesi Straße, Kupiškis verkauft. Es gibt Sauna,…
$66,961
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Haus in Kupischken, Litauen
Haus
Kupischken, Litauen
Fläche 149 m²
Etagenzahl 2
Verkauft vier CABLES 'HOUSEHOLD! 1974, Bau, ruhige Umgebung und perfekte Infrastruktur - hi…
$81,276
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Haus in Tervydziai, Litauen
Haus
Tervydziai, Litauen
Fläche 77 m²
Etagenzahl 1
SALE SODIUM MIT WASSER TELLICAN UND 5 HA LOW TERM RURAL! ___________________________________…
$60,697
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Haus in Vizgiunai, Litauen
Haus
Vizgiunai, Litauen
Fläche 84 m²
Etagenzahl 1
SENT AUTMENTATION MIT MAXIMUM LOGBOOK im RURAL-AREA, DAS VIZGIOR-PREIS, im ROAD NATURAL ASYL…
$46,372
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Haus in Staniunai, Litauen
Haus
Staniunai, Litauen
Fläche 397 m²
Etagenzahl 2
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN MIT PRIVATE LAND 16.95 A, SEAT RAJ. - KOSTENLOSE DIVERSIFIKATION VON BA…
$230,322
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Haus in Kaubariskis, Litauen
Haus
Kaubariskis, Litauen
Fläche 29 m²
Etagenzahl 1
SALE VON SODO NAM SB "ROAD", AGUONS AL, KM KM HAUBARIŠKAS, INDEX RAJ. 6,11 JAHRE (CARRYING O…
$17,915
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Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 76 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER HAUSHALTE IN DER SICHERHEIT DES DELIVERY CENTRE. NAMAS ONE-AGE, SALE PART - 75,6…
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Haus in Naujamiestis, Litauen
Haus
Naujamiestis, Litauen
Fläche 272 m²
Etagenzahl 2
Senden LIVE HAZARD V. KUDIKOS IN GATV, NEU, LAST RAJ. NAMAS TWO FEEDINGSTUFFS, WHOLESALE INS…
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Haus in Butkiskiai, Litauen
Haus
Butkiskiai, Litauen
Fläche 84 m²
Etagenzahl 1
Das Haus, wo Ihre neue Geschichte beginnt! Ruhige Ecke im Bezirk Panevėžys - 84 qm Haus mit …
$103,178
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Haus in Rokischken, Litauen
Haus
Rokischken, Litauen
Fläche 243 m²
Etagenzahl 2
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$101,828
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Haus in Birsen, Litauen
Haus
Birsen, Litauen
Fläche 227 m²
Etagenzahl 2
Senden eines RESIDERED NAMAS AGARO G., BUILDINGS. IN DER ERGEBNISSE DER ERGEBNISSE HAUSHALTE…
$64,651
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Haus in Debikonys, Litauen
Haus
Debikonys, Litauen
Fläche 76 m²
Etagenzahl 1
SALE SICHERHEIT ZU DEBINAR K. Im MAJOR AREA. Debickonys - ein kleines Dorf in der Nähe von …
$44,415
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Haus in Pamarliskiai, Litauen
Haus
Pamarliskiai, Litauen
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF EINES LIQUID MIT REGISTERED PAMATs, NAMO PROJECT, BAUGEWERBE! In einem gemütlichen N…
$76,805
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Haus in Kvetkai, Litauen
Haus
Kvetkai, Litauen
Fläche 58 m²
Etagenzahl 2
In der Mitte von 20 WASSEN in der Welt! Auf der Suche nach einem gemütlichen Anwesen mit ei…
$17,280
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Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 124 m²
Etagenzahl 1
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$99,546
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Haus in Staniunai, Litauen
Haus
Staniunai, Litauen
Fläche 642 m²
Etagenzahl 2
SENT TO THE HOUSEHOLD IN ERDGE SLAUGHTERHOUSE, ROLLING G., STANDARDs, mit dem Platz des MICE…
$309,649
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Haus in Poswol, Litauen
Haus
Poswol, Litauen
Fläche 39 m²
Etagenzahl 1
Das Haus ist in einer ruhigen und schönen Stadt Pushaloto, Pasvalys Bezirk verkauft. Das Gr…
$17,390
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Haus in Skrebiskiai, Litauen
Haus
Skrebiskiai, Litauen
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Verkauft, dass du in der Zeitung bist. LIEPAS IN DER GATH - STATY 1989. Kommunikation - ELEC…
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Haus in Anciskiai, Litauen
Haus
Anciskiai, Litauen
Fläche 131 m²
Etagenzahl 2
Verkauft NAM IN DER PREVIOUS PREIS, IN DER HOME AREA - nur 13 000 €! Auf der Suche nach eine…
$15,476
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Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 98 m²
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Außergewöhnliches Wohnhaus mit einem Grundstück von fast 6 Hektar im Bezirk Panevėžys, Krake…
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Haus in Birsen, Litauen
Haus
Birsen, Litauen
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Senden einer RESIDENCE in der REPUBLIK GATH, BUILDINGs. Wir haben 3 KAMORIAI, VIRTUE. PROTEC…
$42,894
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Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 94 m²
Etagenzahl 1
Senden LIVE HAZARD E. in LIUTKEVIUS GATH, die INDIVIDUAL HAUSHALT QUARTER COUNTRY of the NEG…
$111,120
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Haus in Poswol, Litauen
Haus
Poswol, Litauen
Fläche 90 m²
Etagenzahl 2
Verkauft YACK HARKEN RESTAUGE HAUSHALTEN im BIRG. THESE LIVING PLACE - DIE UMWELTNATUR DER L…
$77,385
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Immobilienangaben in Bezirk Ponewiesch, Litauen

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