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Häuser in Alitten, Litauen

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14 immobilienobjekte total found
Haus in Alitten, Litauen
Haus
Alitten, Litauen
Fläche 129 m²
Etagenzahl 1
NEUE HAUSHALTSQUARTAL FÜR NEMUNO -- Einer der schönsten und bequemsten Orte für das Leben n…
$331,779
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Haus in Alitten, Litauen
Haus
Alitten, Litauen
Fläche 42 m²
Etagenzahl 1
Auf der Suche nach günstigen Immobilien mit realem Potenzial Der 41,79 qm große Teil des Ha…
$21,994
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Haus in Alitten, Litauen
Haus
Alitten, Litauen
Fläche 35 m²
Etagenzahl 1
TEIL HOME ALYTUJE TEILEN!!! Ein Teil des Hauses wird in der Altstadt von Nemuno g verkauft. …
$22,869
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Haus in Alitten, Litauen
Haus
Alitten, Litauen
Fläche 54 m²
Etagenzahl 1
Authentisches, renoviertes Haus in Rumšiškės, Topolių g. 25 - mit einem prūda, Bauernhof und…
$91,585
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Haus in Alitten, Litauen
Haus
Alitten, Litauen
Fläche 293 m²
Etagenzahl 2
Ein geräumiges und helles 2-stöckiges Haus in der Gintaro Street, Alytus! - Ja. Auf der Such…
$145,715
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Haus in Alitten, Litauen
Haus
Alitten, Litauen
Fläche 318 m²
Etagenzahl 2
ENTWICKLUNG 6 HA - PARKAS ALYTAUS RAJONE Der echte Luxus wird heute nicht in Quadratmetern …
$539,238
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Haus in Alitten, Litauen
Haus
Alitten, Litauen
Fläche 135 m²
Etagenzahl 1
SALE WHITE HAUSHALT IN ALYTAUS MIESTO CENTRE - SEISH GMBH Haben Sie schon lange davon geträ…
$158,237
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Haus in Alitten, Litauen
Haus
Alitten, Litauen
Fläche 71 m²
Etagenzahl 1
STRATEGISCHE INVESTITION IN NATUR Das Anwesen wird mit einem großen landwirtschaftlichen Gr…
$98,691
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Haus in Alitten, Litauen
Haus
Alitten, Litauen
Fläche 141 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER NEUE BAUGEWERBE KAM, ALYTAUS RAJ. - NATUR IN DER BASIS - Auf der Suche nach eine…
$149,550
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Haus in Alitten, Litauen
Haus
Alitten, Litauen
Fläche 94 m²
Etagenzahl 2
Ein großes Haus zum Verkauf in der Gartengemeinde "Berželis", geeignet für den Winter. Lokal…
$73,902
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Haus in Alitten, Litauen
Haus
Alitten, Litauen
Fläche 99 m²
Etagenzahl 1
Ein NEUE INSTALLATE HAUSHALTEN mit einem LOW im ALYT im VIDZGIRIO AREA Es gibt ein einstöck…
$219,857
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Haus in Alitten, Litauen
Haus
Alitten, Litauen
Fläche 78 m²
Etagenzahl 2
TEIL DER IN SENAMIOR gesandtEN NAMO Der Teil des Hauses wird in der Altstadt Šilelis g. ver…
$22,669
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Haus in Alitten, Litauen
Haus
Alitten, Litauen
Fläche 92 m²
Etagenzahl 1
Senden von LEBENDEM HAUSHALT IN ALYTAUS SENAMIESTAS - RAW G. 15 Wenn Sie ein gemütliches Ha…
$69,147
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Haus in Alitten, Litauen
Haus
Alitten, Litauen
Fläche 204 m²
Etagenzahl 2
KLASSIERT IN DER EBWE, DIE IN DER STADT DES GESICHTES IN DER GATVIRONMENT VON ZAID ABGESCHLO…
$142,504
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