  2. Litauen
  3. Langfristige Vermietung
  4. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Litauen

Vilnius
68
Kaunas
28
Klaipeda
3
Polangen
5
Zeig mehr
116 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/4
2 CAPBASIS BUT FÜR mieten in Berge / In Rennen in der Nähe des Waldes ZUSAMMENFASSUNG • Die…
$812
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/5
3 Zimmer Wohnung zur Miete Neris quay 4 nur 15 Minuten zu Kaunas Altstadt Fuß. Gemütlich, mö…
$581
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 3/4
$639
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 25 m²
Stockwerk 1/3
NEU INSTALLATION DER 2 CARCABLES hat ein STUDY TYPE in NEU K.ČIBIRO G., GALES! Keine INTERME…
$639
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 74 m²
Stockwerk 3/6
$967
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/5
LAGE G. 35A, WILNIUS NEU INSTALLATION DER ZWEISE MIT THERASA. Paupys ist die historische Alt…
$1,163
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 2/4
$615
pro Monat
Wohnung 4 zimmer in Klaipeda, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Klaipeda, Litauen
Zimmer 4
Fläche 85 m²
Stockwerk 5/6
In Klaipeda Altstadt, im Haus am Ufer des Flusses Danė im Jahr 2025 gebaut, gibt es vier Zim…
$1,744
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/5
LAGE G. 35A, WILNIUS NEU INSTALLATION DER ZWEISE MIT THERASA. Paupys ist die historische Alt…
$1,163
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Klaipeda, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Klaipeda, Litauen
Zimmer 2
Fläche 69 m²
Stockwerk 10/20
Hier finden Sie alle neuesten CAPITAL Immobilienanzeigen auf unserer Website www.capital.lt.…
$581
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 57 m²
Stockwerk 3/4
Auf der Suche nach einer gemütlichen Wohnung in einem ruhigen Ort in der Nähe von Kaunas? 2…
$720
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 98 m²
Stockwerk 3/5
RENTAL äußerst geräumige und komfortable Wohnung mit Kamin für Familie SANTARICOS (M.Marcink…
$1,104
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 56 m²
Stockwerk 2/3
Der MODERNUS 3 SCHAUBILD im CAMBASE CENTRE, A. MACKEVIUS G. ________________________________…
$928
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 6/9
Wohnung 34.29 m2, Preigliaus g. 8, Pilaitė; Die ZAHLUNG der AGENTUR ist nicht zu akzeptiere…
$523
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 4/5
EXKLUSIVE VON 1 SCHAUBILD IN NEU, ALGIRDO G.! _ ____________________________________________…
$459
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 2/3
$755
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 3/3
1 CABB. IN NEUE BASE / JERUZALE (BALTIC G. 117) ZUSAMMENFASSUNG • Ferienwohnung LAISVAS DAB…
$580
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 2
Fläche 34 m²
Stockwerk 4/5
EXKLUSIVE BUT 2 SCHULEN, PARKO G. 37, BUT FOR YOUR RESIDENCE! Die Wohnung ist mit funktional…
$233
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 6/7
LEAVE LIGHT UND COMPLETE INSTALLATE 2 CAPSULES haben sich entschieden, PROJECT "STEPS"! KOS…
$930
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 5/12
LOWER FUNCTIONALLY DISCLOSED BY 2 HAUSHALTE AUF TRANSFER G.39 BEDINGUNGEN UND VISA-REQUIRED …
$651
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 5/5
Eine DESIGN-Wahrnehmung eines DESIGN in den HIGH-KLASSEN der SUBSTANCEn wurde in einem ANGLE…
$756
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 26 m²
Stockwerk 9/9
LIVE MIESTS! Sei sein erster Bewohner! NO AGENT TAX wenn Sie mindestens ein Jahr mieten! Es …
$639
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 23 m²
Stockwerk 5/5
VERFAHREN UND IHRE INSTALLATE 1 KAMBARIO BUT - J. LEBEDIUM GATV! Diese helle und gemütliche…
$577
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/3
NEU INSTALLATION DER 2 CARCABLES hat ein STUDY TYPE in NEU K.ČIBIRO G., GALES! Keine INTERME…
$697
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 2/4
Neue, gemütliche und geräumige 51,10 qm große Loft-Galerie zu vermieten! Begleiten Sie die …
$1,035
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/6
Geräumige Zweizimmerwohnung zur Miete in der neuen Stadt! strategisch günstige Lage, guter …
$802
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 33 m²
Stockwerk 6/6
RENTAL ordentlich und hell BUTAS mit Panoramabildern BALANCES / JERUZALIAI (K.Borutos g. 24)…
$639
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/5
Mieten ordentlich 2 Zimmer BUTTER IN NEU MIT Tiefgarage ZUSAMMENFASSUNG • Wohnung LAISVAS a…
$929
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 6/6
RENTAL ordentlich und hell BUTAS mit Panoramabildern BALANCES / JERUZALIAI (K.Borutos g. 24)…
$639
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/5
$581
pro Monat
