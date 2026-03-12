Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Litauen

Vilnius
89
Kaunas
73
Klaipeda
10
Šiauliai
4
Zeig mehr
Gewerbefläche 66 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 66 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 66 m²
Stockwerk 1
$1,744
pro Monat
Gewerbefläche 67 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 67 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 67 m²
Stockwerk 2
$813
pro Monat
Gewerbefläche 64 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 64 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 64 m²
Stockwerk 1
$699
pro Monat
Gewerbefläche 150 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 150 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 150 m²
Stockwerk 2
$1,220
pro Monat
Gewerbefläche 17 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 17 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 17 m²
Stockwerk 1
$581
pro Monat
Gewerbefläche 370 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 370 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 370 m²
Stockwerk 1
$872
pro Monat
Gewerbefläche 193 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 193 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 193 m²
Stockwerk 1
STRATEGISCHER BETTER DER HANDELSVERTEILUNG / PREMISE DER PRODUKTION _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ …
$1,743
pro Monat
Gewerbefläche 46 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 46 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 46 m²
Stockwerk 1
Gewerbe-/Büroräume zur Miete in Vytenio g., Projekt "Skver namai", Vilnius Neue Geschäfts…
$1,337
pro Monat
Gewerbefläche 91 m² in Birschtannen, Litauen
Gewerbefläche 91 m²
Birschtannen, Litauen
Fläche 91 m²
Stockwerk 1
$2,270
pro Monat
Gewerbefläche 500 m² in Poswol, Litauen
Gewerbefläche 500 m²
Poswol, Litauen
Fläche 500 m²
Stockwerk 1
$1,159
pro Monat
Gewerbefläche 1 634 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 1 634 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 1 634 m²
Stockwerk 1
$15,152
pro Monat
Gewerbefläche 404 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 404 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 404 m²
Stockwerk 1
$3,513
pro Monat
Gewerbefläche 1 118 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 1 118 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 1 118 m²
Stockwerk 1
$9,087
pro Monat
Gewerbefläche 51 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 51 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 51 m²
Stockwerk 4
$297
pro Monat
Gewerbefläche 139 m² in Didzioji Riese, Litauen
Gewerbefläche 139 m²
Didzioji Riese, Litauen
Fläche 139 m²
Stockwerk 1
$1,855
pro Monat
Gewerbefläche 70 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 70 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 70 m²
Stockwerk 2
$569
pro Monat
Gewerbefläche 699 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 699 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 699 m²
Stockwerk 1
$8,104
pro Monat
Gewerbefläche 33 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 33 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 33 m²
Stockwerk 2
$381
pro Monat
Gewerbefläche 25 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 25 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 25 m²
Stockwerk 1
$725
pro Monat
Gewerbefläche 28 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 28 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 28 m²
Stockwerk 1
$580
pro Monat
Gewerbefläche 150 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 150 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 150 m²
Stockwerk 3
$580
pro Monat
Gewerbefläche 130 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 130 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 130 m²
Stockwerk 2
$754
pro Monat
Gewerbefläche 12 m² in Alitten, Litauen
Gewerbefläche 12 m²
Alitten, Litauen
Fläche 12 m²
Stockwerk 2
$174
pro Monat
Gewerbefläche 640 m² in Šiauliai, Litauen
Gewerbefläche 640 m²
Šiauliai, Litauen
Fläche 640 m²
Stockwerk 1
$1,136
pro Monat
Gewerbefläche 600 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 600 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 600 m²
Stockwerk 1
$2,782
pro Monat
Gewerbefläche 309 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 309 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 309 m²
Stockwerk 1
$4,297
pro Monat
Gewerbefläche 31 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 31 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 31 m²
$580
pro Monat
Gewerbefläche 520 m² in Ponewiesch, Litauen
Gewerbefläche 520 m²
Ponewiesch, Litauen
Fläche 520 m²
Stockwerk 2
$1,507
pro Monat
Gewerbefläche 1 804 m² in Alitten, Litauen
Gewerbefläche 1 804 m²
Alitten, Litauen
Fläche 1 804 m²
Stockwerk 1
$5,228
pro Monat
Gewerbefläche 269 m² in Alitten, Litauen
Gewerbefläche 269 m²
Alitten, Litauen
Fläche 269 m²
Stockwerk 1
$2,808
pro Monat
