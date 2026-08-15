Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Wohnimmobilien
  4. Wohnung

Wohnungen in Litauen

;
Vilnius
295
Kaunas
141
Klaipeda
39
Polangen
53
Zeig mehr
742 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 3/5
VERKAUF EINER TEILNEHMER IN EINEM NEUEN, EXKLUSIVE QUALITÄT PROJEKT IN DER SEA! Entdecken S…
$240,656
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 38 m²
Stockwerk 2/3
Exklusive Gelegenheit in renommierten Kaunas Žaliakalnis: ein Stück Geschichte mit einem ate…
$109,684
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 20 m²
Stockwerk 1/2
ERGEBNISSE UND ERGEBNISSE, STRATEGIE IN PRIVATE SITUATION - FEED.!!! LÄNDER SICHER, KINDER T…
$91,310
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 zimmer in Druscheniken, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Druscheniken, Litauen
Zimmer 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/5
WAS gut, es ist die Qualität und die MOST-Sättigung des Lebens!!!! Sie wohnen gleichzeitig …
$189,508
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Jonischken, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Jonischken, Litauen
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 5/5
PARKYDAM 3 K. BUTAS JONISKIO MIESTO CENTRE PRINCIPLES: PHARMACOLOGISCHE ERFAHREN Komfortabl…
$81,968
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 27 m²
Stockwerk 1/4
SALE LOFTS IN NEUE PROJEKT MOODs, HEARING PRINCIPLES: A + Energieklasse; mit einem Hubraum …
$113,593
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 32 m²
Stockwerk 4/4
VINEGE - MAJOR 2020 PROJEKT IN LITHUANIEN! In einem neuen Wohnprojekt für Tiefflurbau, VYŠN…
$189,335
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 5 zimmer in Pakruojis, Litauen
Wohnung 5 zimmer
Pakruojis, Litauen
Zimmer 5
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/3
Verkauft 4 CABLES BUT in ROAD MIESE, SLAUGHTER G. 9! Suchen Sie ein komfortables und geräum…
$67,674
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
Zwei-Wohnungen mit einem Grundstück an den Ufern des Flusses! - Ja. Das erste Hoch hat Grund…
$212,528
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 1/4
THREE - eine harmonische Integration des Projekts in alle Lieblings-In-Antakalnis-Viertel, d…
$95,063
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 3 zimmer in Klaipeda, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Klaipeda, Litauen
Zimmer 3
Fläche 119 m²
Stockwerk 1/1
Exklusive Apartments für diejenigen, die Komfort und Old Town Authentizität schätzen. Hier w…
$721,768
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Utenen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Utenen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/5
LAGE❗️Dienstag, 7. April 17-19. Sie müssen sich registrieren! Tel. E-Mail: ................…
$89,994
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 3 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 7/9
In JONVA, Mr. Western G. SALE OF SPACE to the 3THs of THEIR CAPBATS. Die Wohnung, die beque…
$102,598
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 5/5
Suchen Sie einen Platz in einem komfortablen Ort in Kaunas? Empfindlichkeit, Licht und Komf…
$122,401
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 4 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 4
Fläche 68 m²
Stockwerk 1/12
Wohnung zum Verkauf 67,74 qm. 4 kmbr. BESCHREIBUNG OF BUTO: . Fläche - 67,74 qm. . Hoch - 1…
$137,700
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 3 zimmer in Polangen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Polangen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 3/3
VERKAUF DER 3 CARBON-BAU 3 Zimmer Wohnung zur Miete in Palanga. Haus - nur aus 7 Wohnungen, …
$144,006
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 93 m²
Stockwerk 1/1
Verkauft 3 KABLE mit 3.74a LOW in den CIRCUMSTANCEs! = Sie träumten davon, im Herzen der Sta…
$148,391
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 41 m²
Stockwerk 2/2
SALES 3 CAMBALES G. 4, INNOVATION! Die Wohnung verfügt über eine geräumige gemeinsame Küche…
$91,167
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 3 zimmer in Giraite, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Giraite, Litauen
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/2
Die Heimat von Magnolian ist ein guter Ort, um hier zu leben... = "MAGNOLIJOS NAMAI - wahrsc…
$174,275
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/3
INDIVIDUAL, SPACE 3 K 94,84 qm, 3 Zimmer Wohnung zum Verkauf Garliava, die sofort ein Gefüh…
$192,995
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 4 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 4
Fläche 77 m²
Stockwerk 4/5
4 Zimmer Wohnung zum Verkauf in Kalniečiai Bezirk - Geležinio Vilko g. Die Wohnung befindet …
$161,508
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Warnen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Warnen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/4
PARKYDAM 48.53 KV.M, 2 HOUSEHOLD WAS IN THE NEW DIFFERENT ARCHITECTURE, A + + ENERGIE PROJEK…
$120,915
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 3 zimmer in Narepai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Narepai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/2
3 KÜNFTE haben sich mit THERAY und LIQUID - TASKS 3 Zimmer Wohnung zum Verkauf in einem str…
$219,603
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 1 zimmer in Papiskiai, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Papiskiai, Litauen
Zimmer 1
Fläche 67 m²
Etagenzahl 1
KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Madinat Jumeirah Living ist eine exklusive Samml…
$691,275
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
Zwei-Wohnungen mit einem Grundstück an den Ufern des Flusses! - Ja. Das erste Hoch hat Grund…
$212,528
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 2/5
Wohnung zum Verkauf im Zentrum von Vilnius, in der Nähe des Blumenmarktes Bassanavičius. Ei…
$210,618
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 3 zimmer in Prenen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Prenen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 1/4
BUTTER 9 - Ein NEUE PROJEKT ÜBER DIE PRIVATE, die OPPORTUNITÄTEN der NATURALEN WACHT UND PRO…
$129,454
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 1 zimmer in Pakruojis, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Pakruojis, Litauen
Zimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 1/1
Helle 1 Zimmer Wohnung zur Miete in einer komfortablen Lage in Pakruojis Stadt. Die Wohnung …
$18,549
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 67 m²
Stockwerk 4/4
Im Zentrum von Vilnius, an einem prestigeträchtigen Ort, wird eine Wohnung in gutem Zustand …
$405,756
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 23 m²
Stockwerk 4/4
SALES UND QUALITY INSTALLATIONS CAMBODIUM BUT IN LAST Ideale Wahl für diejenigen, die eine f…
$143,456
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių

Eigenschaftstypen in Litauen

1 Zimmer
2 Zimmer

Immobilienangaben in Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen