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Häuser in Janau, Litauen

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4 immobilienobjekte total found
Haus in Janau, Litauen
Haus
Janau, Litauen
Fläche 24 m²
Etagenzahl 1
PARKYDAM 4.59 ARM LOCATION DER LANDWIRTSCHAFT MIT DER HAUSHALTSAUS, ROCK SEN. WRITTEN KM. *…
$17,969
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Haus in Janau, Litauen
Haus
Janau, Litauen
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
Verkauf von DIFFERENT HAUSHALTE in JONVA CENTRE MIT MANDARDA, FIRST UND SPACE FAMILIE MIELI …
$287,897
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Haus in Janau, Litauen
Haus
Janau, Litauen
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
Ein + klasse geräumiges Haus zum Verkauf in der Liberty Street in Jonava! Das Haus befindet…
$289,274
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Haus in Janau, Litauen
Haus
Janau, Litauen
Fläche 108 m²
Etagenzahl 1
Moderne A + + Klasse, 107 m 2 Eingeschoss-Häuser mit ~ 5-8 bar Grundstücken im Projekt "Mein…
$286,232
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