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Häuser in Klaipeda, Litauen

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12 immobilienobjekte total found
Haus in Klaipeda, Litauen
Haus
Klaipeda, Litauen
Fläche 181 m²
Etagenzahl 2
5 Zimmer Haus zum Verkauf in Tauralaukis, Klaipeda Stadt. = Die Fläche des Hauses - 181,35 q…
$378,196
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Haus in Klaipeda, Litauen
Haus
Klaipeda, Litauen
Fläche 243 m²
Etagenzahl 2
MODERNUS HAUSHALT - NORTHERN ARCHITEKTUR UND PREMIUMQUALITÄT Eines der attraktivsten Bezirke…
$802,035
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Haus in Klaipeda, Litauen
Haus
Klaipeda, Litauen
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Haus kaufen in Dercakles ---------------- Ein zweistöckiges, 105 m2 großes Wohnhaus ist in d…
$114,771
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Haus in Klaipeda, Litauen
Haus
Klaipeda, Litauen
Fläche 141 m²
Etagenzahl 2
ERGEBNIS Verkauft 5 CAMBAREE NAM (140,69 CRADs. M.) MITTEILUNG DER ARBEITNEHMER Durch die …
$210,618
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Haus in Klaipeda, Litauen
Haus
Klaipeda, Litauen
Fläche 289 m²
Etagenzahl 2
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN Das Haus ist für zwei FAMs konzipiert und angepasst. TECHNISCHE ZUGANG …
$739,204
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Haus in Klaipeda, Litauen
Haus
Klaipeda, Litauen
Fläche 322 m²
Etagenzahl 3
Ein großes, geräumiges Haus zum Verkauf im kleinen Dorf Ein großes geräumiges Haus ist ein …
$579,513
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Haus in Klaipeda, Litauen
Haus
Klaipeda, Litauen
Fläche 358 m²
Etagenzahl 3
PASSENGER G. 18 SALE OF 358,29 KV. M. PLAYER 7,48 ARM Die Mosaikstraße heute ist ein lebend…
$811,512
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Haus in Klaipeda, Litauen
Haus
Klaipeda, Litauen
Fläche 128 m²
Etagenzahl 3
VERKAUF EINES INDIVIDUAL OBJECT ZU DER KÜHLENQUARTE, 100 Meter zum Giruliai Strand. Es ist e…
$770,937
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Haus in Klaipeda, Litauen
Haus
Klaipeda, Litauen
Fläche 136 m²
Etagenzahl 2
DOWNAMAS MIT 7 ARM SHOULD auf dem DANGEAR SCREEN ---------------------- Im nördlichen Teil d…
$411,414
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Haus 4 zimmer in Klaipeda, Litauen
Haus 4 zimmer
Klaipeda, Litauen
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 86 m²
Etagenzahl 2
Lithuania, Klaipėda City, Tauralaukis (Former Meme Area). Two halves of a semi-detached hous…
$185,673
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Haus 4 zimmer in Klaipeda, Litauen
Haus 4 zimmer
Klaipeda, Litauen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Litauen, in der Nähe des Zentrums der drittgrößten Hafenstadt Litauens - Klaipėda (früher Me…
$275,339
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Haus in Klaipeda, Litauen
Haus
Klaipeda, Litauen
Fläche 464 m²
Etagenzahl 3
PARKYDAM 464 m2. LIVING HAUSHALT MIT INDUSTRIEGUTEN, die mit dem 9. JETZT LANDWIRTSCHAFTLICH…
$1,14M
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Immobilienangaben in Klaipeda, Litauen

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