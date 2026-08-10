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Häuser in Vilnius, Litauen

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140 immobilienobjekte total found
Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 152 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF VON MODERNUS ONE-HAUTE HOUSEHOLD IN KVARTALE VILNIUM, FABRIKO G. Für diejenigen, die…
$457,972
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
PARKYDAS Eine + ENERGIE KLASSEN UND QUALITÄT INSTALLATIONEN MIT DER EXKLUSIVE-DeIGNATION DER…
$348,551
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 144 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER NEUEN BAUGEWERBE A + VERBUNDENE HAUSHALTE MIT TEILEN APDAILA, VILNIUS MIESTE, PR…
$318,102
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 139 m²
Etagenzahl 2
SICHERHEIT FÜR DIFFERENT YOUTH, FITTED, INDIVIDUAL HAUSHALTE IN THE FIELD Auf der Suche nac…
$369,818
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 97 m²
Etagenzahl 2
NEUE KOLLOATE HOUSEHOLD! Zum Verkauf modernes Wohnhaus A + + Klasse in einer ruhigen Gegend …
$319,618
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 144 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER NEUEN BAUGEWERBE A + VERBUNDENE HAUSHALTE MIT TEILEN APDAILA, VILNIUS MIESTE, PR…
$309,824
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
SENT SPACE und NORMAL 125 KNOWLEDGE. Auf der Suche nach einem Zuhause, wo der Frieden der N…
$553,130
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 117 m²
Etagenzahl 1
Modernes, neues Gebäude Einzelhaus in Vaidotai, Stadt Vilnius! Ein stilvolles und funktiona…
$310,858
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 76 m²
Etagenzahl 1
VERKAUFEN INSTALLATE HAUSHALTEN mit AUDIBLE UND FIRST NETOLNIUS CITY. SPEZIALPREISE FÜR OPEN…
$149,433
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
Ein neu errichtetes Dorf A 108 qm Doppelhaus wird in der Burg von den Hauptstraßen entfernt …
$237,657
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 99 m²
Etagenzahl 1
NEUE MARKT! Ein LAUGHTERHOUSE eines SINGLE ARCHITECTURE ist in der ROAD LIVE PREMIUM. THE FI…
$214,471
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 177 m²
Etagenzahl 2
Das Haus wird mit 177 qm in Paneriai verkauft. Das Haus befindet sich in einer ruhigen und …
$283,370
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Haus 9 zimmer in Vilnius, Litauen
Haus 9 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Etagenzahl 3
Geräumiges, gut gebautes und voll ausgestattetes Haus auf einem Grundstück von 9 Hektar. Die…
$539,910
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 65 m²
Etagenzahl 2
Für diejenigen, die mehr Ruhe und Raum wollen - mit eigenem Hof, Terrasse und Platz für Auto…
$307,097
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 173 m²
Etagenzahl 2
Die schönen Ruinen des Verguva Hydro Reserve bieten ein exklusives 172 qm 5-Zimmer, Ein + Kl…
$1,68M
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Haus in Vilnius, Litauen
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Vilnius, Litauen
Fläche 144 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER NEUEN BAUGEWERBE A + VERBUNDENE HAUSHALTE MIT TEILEN APDAILA, VILNIUS MIESTE, PR…
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Haus in Vilnius, Litauen
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Vilnius, Litauen
Fläche 144 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER NEUEN BAUGEWERBE A + INSTALLATE FÜR VERBUNDENE HAUS, VILNIUS MIESTE, PROJECT MOD…
$414,738
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 213 m²
Etagenzahl 2
SALE GLASS UND IHRE INSTALLATE HAUSHALTE in der WELT "LANGUAGE PRESSURE" im LIVESTOCK, STAY …
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Haus in Vilnius, Litauen
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Vilnius, Litauen
Fläche 161 m²
Etagenzahl 1
Senden 4 GAPSULES RECORDING HOUSEHOLD mit NACHHALTIGEm APPEAL! Das Haus wird mit 85% Fertigs…
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 142 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER PRAPANNGA IN DER HAUSHALTSVERWALTUNG VON CHARNECKY GIVEN SIGNATAR QUARTER! AREAS…
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Vilnius, Litauen
Fläche 798 m²
Etagenzahl 3
VERKAUF DER INDUSTRIEB VON 800 WISSENSCHAFTEN. --- Einer der vielversprechendsten Orte in Vi…
$2,31M
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 97 m²
Etagenzahl 1
FUNKTIONEN A + CLASS PARTS GENEHMIGT FÜR LOCAL HAUSHALTE IN NEUEN UND LIVESTOCK LOCKS G., TR…
$209,216
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Vilnius, Litauen
Fläche 167 m²
Etagenzahl 2
PILAITAS, MY 12, ROAD to MIESTO CENTRE, SALE QUALITY INSTALLATIONS, SELECTS UND FUNCTIONALLY…
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Vilnius, Litauen
Fläche 127 m²
Etagenzahl 2
Verkauft SOUTHERN PROJECT 5 CAPSULES, 2 WHEEL HOUSEHOLDS IN LOBIA G. 9, VILNIUS AREA. Das H…
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Fläche 144 m²
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Vilnius, Litauen
Fläche 114 m²
Etagenzahl 2
Verkauf von LEBASE YAUKUS, STYLLY INSTALLATED mit 4 HAUSHALT NAMAS! * QUALITÄTLICHE BAUGEWE…
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Vilnius, Litauen
Fläche 85 m²
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VERKAUF DER GLASSEN UND PRAXISIERUNG Auf der Suche nach einem Zuhause, wo Sie sich sofort …
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Vilnius, Litauen
Fläche 139 m²
Etagenzahl 2
Ja, MODERUS NAM IN CALNATIONEN mit einem MAXIMUM SLAUGHTER! Haus in Kalnėnai Dorf, ist dies …
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Vilnius, Litauen
Fläche 96 m²
Etagenzahl 2
NACH DEM ENTWICKLUNG EINER INDUSTRIEBE, QUALITÄT UND PRAXISCHE INSTALLATION VON 4 GAPBASE CO…
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Vilnius, Litauen
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
In dem bereits entstandenen Neubau, umgeben von Wald, verkauft PFLP APDAILA Zweistöckige, 12…
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