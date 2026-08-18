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Häuser in Prenen, Litauen

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11 immobilienobjekte total found
Haus in Prenen, Litauen
Haus
Prenen, Litauen
Fläche 151 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Prenen, Litauen
Haus
Prenen, Litauen
Fläche 162 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Prenen, Litauen
Haus
Prenen, Litauen
Fläche 89 m²
Etagenzahl 1
SAMMLUNG DER PRIENTEN R. SAV., STAY SEN., WINE K., JAMINS G. 3 - Auf der Suche nach Frieden …
$41,735
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Haus in Prenen, Litauen
Haus
Prenen, Litauen
Fläche 35 m²
Etagenzahl 1
Grundstück zum Verkauf im Dorf Papilvio, Prienai Bezirk - Jasmino g. 1 Auf der Suche nach Fr…
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Haus in Prenen, Litauen
Haus
Prenen, Litauen
Fläche 139 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Prenen, Litauen
Haus
Prenen, Litauen
Fläche 166 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Prenen, Litauen
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Prenen, Litauen
Fläche 187 m²
Etagenzahl 2
Hier finden Sie alle neuesten CAPITAL Immobilienanzeigen auf unserer Website www.capital.lt.…
$206,569
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Haus in Prenen, Litauen
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Prenen, Litauen
Fläche 113 m²
Etagenzahl 2
Sie suchen nach Hause in einem tollen Ort? Wir haben einen Vorschlag für Sie! Im Zentrum der…
$62,882
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Prenen, Litauen
Fläche 126 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER HAUSHALTE IM CHANNEL CHILE G. Haus zu vermieten in Prienai, Šiltvėnių Straße. D…
$166,144
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Haus in Prenen, Litauen
Haus
Prenen, Litauen
Fläche 34 m²
Etagenzahl 1
Ein Gartengrundstück mit einem Haus zum Verkauf in Prienai Gartengrundstück zum Verkauf In …
$16,230
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Haus in Prenen, Litauen
Haus
Prenen, Litauen
Fläche 138 m²
Etagenzahl 2
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$256,940
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