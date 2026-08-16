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Häuser in Goddlau, Litauen

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5 immobilienobjekte total found
Haus in Goddlau, Litauen
Haus
Goddlau, Litauen
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
Das Holzhaus wird in einem ruhigen und komfortablen Ort in Garliava verkauft. Das Haus hat R…
$184,932
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Haus in Goddlau, Litauen
Haus
Goddlau, Litauen
Fläche 259 m²
Etagenzahl 2
Garliava hat ein sehr gutes Planungshaus mit einem Angriff von 14 ares. Haus geeignet für zw…
$300,260
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Haus in Goddlau, Litauen
Haus
Goddlau, Litauen
Fläche 71 m²
Etagenzahl 1
SLACHTER MIT HAUSHALT GASTRO - PUKI PLACE FÜR NEUE START Ein 71,49 m2 großes Ziegelhaus mit…
$81,469
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Haus in Goddlau, Litauen
Haus
Goddlau, Litauen
Fläche 97 m²
Etagenzahl 1
Senden LIVE HAUSHALTE mit LIQUID In 16.31-century LOSS RAJ. IN VIETŠNI Ø WYTAUTO G. 26 im Ze…
$21,038
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Haus in Goddlau, Litauen
Haus
Goddlau, Litauen
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
Verkauft A + CLASS, NICHT LIVE 4 CAMERA CODES in ROMANS, LIEPAS G. Neu ausgestattet, A + En…
$344,181
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