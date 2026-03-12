Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Langfristige Vermietung
  4. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Litauen

Vilnius
6
Bezirk Vilnius
7
Bezirk Kauen
3
14 immobilienobjekte total found
Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 120 m²
Etagenzahl 3
Eine neue unterlokalisierte NAMAS mit Terrasse (James Šimkevičius Straße) ZUSAMMENFASSUNG •…
$2,325
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Giraite, Litauen
Haus
Giraite, Litauen
Fläche 71 m²
Etagenzahl 2
$873
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
$2,319
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Mariampol, Litauen
Haus
Mariampol, Litauen
Fläche 26 m²
Etagenzahl 1
$464
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 182 m²
Etagenzahl 2
$2,319
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Polangen, Litauen
Haus
Polangen, Litauen
Fläche 73 m²
Etagenzahl 1
$1,148
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Šiauliai, Litauen
Haus
Šiauliai, Litauen
Fläche 211 m²
Etagenzahl 1
$1,159
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
$1,565
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
$812
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Galgiai, Litauen
Haus
Galgiai, Litauen
Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
$2,319
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Darzeppeln, Litauen
Haus
Darzeppeln, Litauen
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
$1,739
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 20 m²
Etagenzahl 1
$209
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
$1,507
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 89 m²
Etagenzahl 2
$2,029
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen