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Häuser in Bezirk Kauen, Litauen

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Kaunas
91
Prenen
11
Kedahnen
11
Goddlau
5
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247 immobilienobjekte total found
Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 192 m²
Etagenzahl 2
VOLLSTÄNDIG INSTALLIERTES, NEUES RENOVIERTES HAUS ZU VERKAUFEN IN GRÜN . EIGENES 6 A. SCLYPA…
$915,850
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Haus in Kreslynai, Litauen
Haus
Kreslynai, Litauen
Fläche 95 m²
Etagenzahl 2
Das Ferienhaus wird mit einem schönen Blick auf den Fluss Neris verkauft. Cottage mit einem …
$275,542
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Haus in Dubravai, Litauen
Haus
Dubravai, Litauen
Fläche 86 m²
Etagenzahl 1
Gemütliches Gartenhaus mit Sauna in geschlossenem Bereich - Dubrav, Bezirk Kaunas Auf der S…
$61,124
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Haus in Koschedary, Litauen
Haus
Koschedary, Litauen
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
IN DER ROAD, NATUR DES HAUSHALTS, THESE G., LAND von GIREL TVENQUIN SALE IHRE HAUSHALT! In …
$310,548
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 93 m²
Etagenzahl 2
Verkauf von NAMAS KAUNE, SENIAVOS PL: 46 - WHOLESALE POTENTIAL 93,21 qm Wohnhaus wird in ei…
$232,282
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Haus in Koschedary, Litauen
Haus
Koschedary, Litauen
Fläche 64 m²
Etagenzahl 1
SENT SKILL MIT THE HAUSHOLD FÜR GROWTH LOADER CITIZENS, GEDIMATIN G. ALL MIDSO COMMUNICATION…
$37,098
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 284 m²
Etagenzahl 3
Verkauf von BLOCATED HAUS in FREdie. NAM SPACE, NORMAL INSTALLATION. FAMILIE FAMILIE. IST ei…
$331,445
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 133 m²
Etagenzahl 2
Hier finden Sie alle neuesten CAPITAL Immobilienanzeigen auf unserer Website www.capital.lt.…
$409,234
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Haus in Islauzas, Litauen
Haus
Islauzas, Litauen
Fläche 73 m²
Etagenzahl 2
Das Haus wird in Hut verkauft - ein großartiger Ort für Ihr zukünftiges Zuhause! ✔️ Standor…
$59,455
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Haus in Kruvandai, Litauen
Haus
Kruvandai, Litauen
Fläche 71 m²
Etagenzahl 2
Auf der Suche nach einem Ort, wo Sie Ihr Traumhaus um die Natur bauen können? Dieses gemütli…
$63,762
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 78 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF MODERNUS, mit einem ZWEITER HAD CAUNE, CARCLES G. Auf der Suche nach einem modernen,…
$304,536
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 158 m²
Etagenzahl 1
Ein + + Klasse, geräumiges Haus in Kaunas Stadt, neuer Wohnblock! Derzeit sind 5 Zimmer gep…
$346,707
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 208 m²
Etagenzahl 2
RUSSIAN OIL, POULTRY COULSION, RAMUSSITY - Irgendwas ist los! In Kaunas Stadt - in Rokai - P…
$93,218
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Haus in Pypliai, Litauen
Haus
Pypliai, Litauen
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
PARKYDAM BAUGEWERBE A + + NAMAS KAUNO R., PYP KI, JONINiai G., 2025 (INSTALLATION ~ 95%) ---…
$276,556
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 79 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER HAUSHALTE IN RAW, CAUNE Auf der Suche nach einem Zuhause in einem der renommier…
$170,346
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 218 m²
Etagenzahl 2
Schicken Sie einen LIVE HAUSHALT mit dem ERDUS 15.45 WARS LIGHTING, THE CANE. HAUSHALTE FITT…
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 92 m²
Etagenzahl 1
Die NaANO MIESTE, LIVE HOUSEHOLD, SALES HAUSHALTE MITGUARANTIE UND FARM BUILDINGEN. Das Baue…
$161,529
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 65 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER HAUSHALTEN INSURINGOS g. 54, VILIJAMPOLE, KAUNE Suchen Sie ein komfortables und…
$113,612
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 74 m²
Etagenzahl 1
Ein geliebtes, besonders ordentliches und schmackhaftes, einstöckiges Ferienhaus, das Komfor…
$262,981
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Haus in Prenen, Litauen
Haus
Prenen, Litauen
Fläche 113 m²
Etagenzahl 2
Sie suchen nach Hause in einem tollen Ort? Wir haben einen Vorschlag für Sie! Im Zentrum der…
$62,882
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Haus in Teleiciai, Litauen
Haus
Teleiciai, Litauen
Fläche 235 m²
Etagenzahl 2
Verkauf PRABAGUS NAMAS, PUKIA LOCACIA! IHRE HAUSHALT HAUSHALTEN UMWELT!!! DVI THERAS, LIVE T…
$576,648
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Haus in Piliuona, Litauen
Haus
Piliuona, Litauen
Fläche 43 m²
Etagenzahl 1
Gartenhaus "Pramprojektas", Piliuonos k., Valio g. 46 Grundlegende Informationen: • Grundst…
$85,648
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Haus in Patranys, Litauen
Haus
Patranys, Litauen
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Ein Wohn-, Holzhaus mit einer geräumigen Fläche von 39 Ares und Gebäuden eines gut stehenden…
$100,859
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
SENT HAUSHALT MIT FARM-Broschüren auf dem BASIS des KEY-Büros, INFORMATIONEN: Gesamtfläch…
$52,300
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Haus in Goddlau, Litauen
Haus
Goddlau, Litauen
Fläche 71 m²
Etagenzahl 1
SLACHTER MIT HAUSHALT GASTRO - PUKI PLACE FÜR NEUE START Ein 71,49 m2 großes Ziegelhaus mit…
$81,469
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Haus in Gervenupis, Litauen
Haus
Gervenupis, Litauen
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
IHRE IHRE, WIRTSCHAFT, NEUE BAUGEWERBE HAUSHALTEN K! Ein toller, ruhiger Ort zum Verkauf is…
$118,071
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Haus in Zacisius, Litauen
Haus
Zacisius, Litauen
Fläche 28 m²
Etagenzahl 1
Der Garten wird im Dorf Zacucius verkauft. Ich bitte dich, es zu sehen! Vorteile: • Ruhig, …
$55,987
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Haus in Zaslen, Litauen
Haus
Zaslen, Litauen
Fläche 107 m²
Etagenzahl 2
Senden Sie einen Teil des Hauses! PREISE NUR 47000 EUR Die Teile des Hauses werden im Bezi…
$54,487
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Haus in Kaunas, Litauen
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Kaunas, Litauen
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
SENT SPACE 3 HOUSEHOLD HAUSHALT mit 2 WARRANEN UND LAGE 8.69 A AT ONE of the BEST PLACE of t…
$382,821
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Haus in Kaunas, Litauen
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Kaunas, Litauen
Fläche 76 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF ODER MAJOR LONG-TERM RENDER (NOT LESS 12 MONTHEN) IN DER GESCHÄFTIGTEN HAUSHALTKAUFT…
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