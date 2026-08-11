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Wohnimmobilien in Kekavas novads, Lettland

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Kekavas pagasts
32
Baldohn
3
41 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
$277,402
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Tribus Realty
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$259,236
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Metropolis Riga
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Haus 3 zimmer in Dzerumi, Lettland
Haus 3 zimmer
Dzerumi, Lettland
Zimmer 3
Fläche 127 m²
Etagenzahl 2
$178,737
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Haus 6 zimmer in Dzintari, Lettland
Haus 6 zimmer
Dzintari, Lettland
Zimmer 6
Fläche 243 m²
Etagenzahl 2
$358,835
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$248,939
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Metropolis Riga
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Zum Verkauf energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit separater Küche, Terrasse und Tiefgarage …
$245,851
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Metropolis Riga
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$249,283
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Metropolis Riga
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Haus 6 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 6 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 6
Fläche 178 m²
Etagenzahl 2
$217,328
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Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Zum Verkauf sonnige 4 Zimmer Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromaufladung.Das Set …
$305,797
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Metropolis Riga
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Haus 7 zimmer in Baldohn, Lettland
Haus 7 zimmer
Baldohn, Lettland
Zimmer 7
Fläche 262 m²
Etagenzahl 2
$294,911
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Haus 1 zimmer in Baldohn, Lettland
Haus 1 zimmer
Baldohn, Lettland
Zimmer 1
Fläche 426 m²
Stockwerk 1/1
$110,342
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Haus 8 zimmer in Lapenieki, Lettland
Haus 8 zimmer
Lapenieki, Lettland
Zimmer 8
Fläche 425 m²
Etagenzahl 2
$410,529
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Wohnung 4 zimmer in Lapenieki, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Lapenieki, Lettland
Zimmer 4
Fläche 107 m²
Stockwerk 1/3
$211,374
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Tribus Realty
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Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Zum Verkauf energieeffiziente 4-Zimmer-Wohnung mit Sauna, Terrasse und Tiefgarage mit Stromk…
$388,854
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Wohnung 2 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 2/3
$86,652
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Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Zum Verkauf energieeffiziente 4-Zimmer-Wohnung mit Sauna, Terrasse und Tiefgarage mit Stromk…
$387,824
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Metropolis Riga
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Ferienhaus in Baldones pagasts, Lettland
Ferienhaus
Baldones pagasts, Lettland
Wir bieten ein einzigartiges Anwesen in der Nähe von Baldone, das Privatsphäre, Nähe zur Nat…
$400,341
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International real estate agency Habita
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$267,244
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Metropolis Riga
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Haus 6 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 6 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 6
Fläche 818 m²
Etagenzahl 3
unabhängige Heizung, Stadtwasserversorgung, städtische Kanalisation, gepflegter Bereich, Lan…
$1,40M
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VIP Real
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Haus 4 zimmer in Kekava, Lettland
Haus 4 zimmer
Kekava, Lettland
Zimmer 4
Fläche 630 m²
Stockwerk 1/2
Angebot zum Verkauf Grundstück in Kekava Region 30 Minuten vom Zentrum von Riga.Auf einem ge…
$1,94M
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
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$263,812
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
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$247,795
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
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Riga, Lettland
Zimmer 3
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
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Riga, Lettland
Zimmer 3
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$255,460
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Metropolis Riga
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
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Metropolis Riga
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Haus 5 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 5 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 5
Fläche 280 m²
Stockwerk 2/2
Ein klassisches ästhetisches Zuhause mit einem schönen geräumigen Innenhof auf einer langfri…
$502,190
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Haus 5 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 5 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 5
Fläche 215 m²
Stockwerk 1/2
$384,324
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
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Haus in Plakanciems, Lettland
Haus
Plakanciems, Lettland
Fläche 500 m²
Stockwerk 4/4
Das Haus befindet sich in Kekava volost, nur 15 Autominuten von Riga entfernt. Ein ruhiger, …
$587,027
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