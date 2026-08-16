Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Baldohn
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Baldohn, Lettland

;
3 immobilienobjekte total found
Haus 7 zimmer in Baldohn, Lettland
Haus 7 zimmer
Baldohn, Lettland
Zimmer 7
Fläche 262 m²
Etagenzahl 2
$294,911
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Haus 1 zimmer in Baldohn, Lettland
Haus 1 zimmer
Baldohn, Lettland
Zimmer 1
Fläche 426 m²
Stockwerk 1/1
$110,342
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Baldohn, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Baldohn, Lettland
Zimmer 2
Fläche 62 m²
Stockwerk 2/3
$141,833
Eine Anfrage stellen
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen