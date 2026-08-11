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Häuser in Kekavas novads, Lettland

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Kekavas pagasts
12
18 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Dzerumi, Lettland
Haus 3 zimmer
Dzerumi, Lettland
Zimmer 3
Fläche 127 m²
Etagenzahl 2
$178,737
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Haus 6 zimmer in Dzintari, Lettland
Haus 6 zimmer
Dzintari, Lettland
Zimmer 6
Fläche 243 m²
Etagenzahl 2
$358,835
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Haus 6 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 6 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 6
Fläche 178 m²
Etagenzahl 2
$217,328
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Haus 7 zimmer in Baldohn, Lettland
Haus 7 zimmer
Baldohn, Lettland
Zimmer 7
Fläche 262 m²
Etagenzahl 2
$294,911
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Haus 1 zimmer in Baldohn, Lettland
Haus 1 zimmer
Baldohn, Lettland
Zimmer 1
Fläche 426 m²
Stockwerk 1/1
$110,342
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Haus 8 zimmer in Lapenieki, Lettland
Haus 8 zimmer
Lapenieki, Lettland
Zimmer 8
Fläche 425 m²
Etagenzahl 2
$410,529
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Ferienhaus in Baldones pagasts, Lettland
Ferienhaus
Baldones pagasts, Lettland
Wir bieten ein einzigartiges Anwesen in der Nähe von Baldone, das Privatsphäre, Nähe zur Nat…
$400,341
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International real estate agency Habita
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Haus 6 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 6 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 6
Fläche 818 m²
Etagenzahl 3
unabhängige Heizung, Stadtwasserversorgung, städtische Kanalisation, gepflegter Bereich, Lan…
$1,40M
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VIP Real
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Haus 4 zimmer in Kekava, Lettland
Haus 4 zimmer
Kekava, Lettland
Zimmer 4
Fläche 630 m²
Stockwerk 1/2
Angebot zum Verkauf Grundstück in Kekava Region 30 Minuten vom Zentrum von Riga.Auf einem ge…
$1,94M
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Haus 5 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 5 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 5
Fläche 280 m²
Stockwerk 2/2
Ein klassisches ästhetisches Zuhause mit einem schönen geräumigen Innenhof auf einer langfri…
$502,190
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Haus 5 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 5 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 5
Fläche 215 m²
Stockwerk 1/2
$384,324
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Haus in Plakanciems, Lettland
Haus
Plakanciems, Lettland
Fläche 500 m²
Stockwerk 4/4
Das Haus befindet sich in Kekava volost, nur 15 Autominuten von Riga entfernt. Ein ruhiger, …
$587,027
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Haus 8 zimmer in Dzerumi, Lettland
Haus 8 zimmer
Dzerumi, Lettland
Zimmer 8
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
$198,432
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Tribus Realty
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Haus 8 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 8 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 8
Fläche 319 m²
Stockwerk 1/3
$372,379
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Haus 4 zimmer in Dzerumi, Lettland
Haus 4 zimmer
Dzerumi, Lettland
Zimmer 4
Fläche 117 m²
Stockwerk 1/2
$138,515
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Haus 6 zimmer in Rollbusch, Lettland
Haus 6 zimmer
Rollbusch, Lettland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Etagenzahl 2
Energy efficient 2-storey family home with a convenient layout and large plot of land. En…
$289,381
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Riga Real Estate
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Haus 12 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 12 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 12
Fläche 1 123 m²
Etagenzahl 2
ist Eines der schönsten, exklusiven und teuren Häuser in Jurmala jetzt zum Verkauf. Das Ha…
$6,30M
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Haus 10 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 10 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 10
Fläche 612 m²
Etagenzahl 3
$515,540
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Immobilienangaben in Kekavas novads, Lettland

mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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