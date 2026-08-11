Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Kekavas novads
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Kekavas novads, Lettland

;
Kekavas pagasts
20
23 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
$277,402
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$259,236
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$248,939
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Zum Verkauf energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit separater Küche, Terrasse und Tiefgarage …
$245,851
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$249,283
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Zum Verkauf sonnige 4 Zimmer Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromaufladung.Das Set …
$305,797
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 4 zimmer in Lapenieki, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Lapenieki, Lettland
Zimmer 4
Fläche 107 m²
Stockwerk 1/3
$211,374
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Zum Verkauf energieeffiziente 4-Zimmer-Wohnung mit Sauna, Terrasse und Tiefgarage mit Stromk…
$388,854
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 2/3
$86,652
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Zum Verkauf energieeffiziente 4-Zimmer-Wohnung mit Sauna, Terrasse und Tiefgarage mit Stromk…
$387,824
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$267,244
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$263,812
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$247,795
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Zum Verkauf eine neue 3-Zimmer-Wohnung mit separater Küche und Tiefgarage mit Stromkosten.Ko…
$259,236
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$245,851
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit separater Küche, Terrasse und Tiefga…
$255,460
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$267,701
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$253,607
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 7/9
$64,724
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Zum Verkauf energieeffiziente 4-Zimmer-Wohnung mit Sauna, Terrasse und Tiefgarage mit Stromk…
$340,805
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Zum Verkauf energieeffiziente 4-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromaufladun…
$305,797
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 5 zimmer in Rollbusch, Lettland
Wohnung 5 zimmer
Rollbusch, Lettland
Zimmer 5
Fläche 559 m²
Stockwerk 3/3
Verkauft zweistöckige 5-Zimmer-Apartments (Wohngebiet 153, 7 m²; Terrassenfläche 405 m²) im …
$420,236
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Baldohn, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Baldohn, Lettland
Zimmer 2
Fläche 62 m²
Stockwerk 2/3
$141,833
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Kekavas novads

2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Kekavas novads, Lettland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen