Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Kekavas pagasts
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Kekavas pagasts, Lettland

;
wohnungen
19
häuser
11
30 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 5 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 5
Fläche 215 m²
Stockwerk 1/2
$384,324
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 2 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 2/3
$86,652
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Haus 4 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 4 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
$276,698
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
International Property AlertsInternational Property Alerts
Haus 5 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 5 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 5
Fläche 280 m²
Stockwerk 2/2
Ein klassisches ästhetisches Zuhause mit einem schönen geräumigen Innenhof auf einer langfri…
$498,046
Eine Anfrage stellen
Haus 8 zimmer in Lapenieki, Lettland
Haus 8 zimmer
Lapenieki, Lettland
Zimmer 8
Fläche 425 m²
Etagenzahl 2
$410,529
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Zum Verkauf energieeffiziente 4-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromaufladun…
$305,797
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$245,851
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Zum Verkauf energieeffiziente 4-Zimmer-Wohnung mit Sauna, Terrasse und Tiefgarage mit Stromk…
$388,854
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Haus in Plakanciems, Lettland
Haus
Plakanciems, Lettland
Fläche 500 m²
Stockwerk 4/4
Das Haus befindet sich in Kekava volost, nur 15 Autominuten von Riga entfernt. Ein ruhiger, …
$587,027
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Zum Verkauf energieeffiziente 4-Zimmer-Wohnung mit Sauna, Terrasse und Tiefgarage mit Stromk…
$387,824
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Zum Verkauf eine neue 3-Zimmer-Wohnung mit separater Küche und Tiefgarage mit Stromkosten.Ko…
$259,236
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$259,236
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$253,607
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Haus 6 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 6 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 6
Fläche 818 m²
Etagenzahl 3
unabhängige Heizung, Stadtwasserversorgung, städtische Kanalisation, gepflegter Bereich, Lan…
$1,40M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIP Real
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$247,795
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit separater Küche, Terrasse und Tiefga…
$255,460
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Zum Verkauf energieeffiziente 4-Zimmer-Wohnung mit Sauna, Terrasse und Tiefgarage mit Stromk…
$340,805
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 4 zimmer in Lapenieki, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Lapenieki, Lettland
Zimmer 4
Fläche 107 m²
Stockwerk 1/3
$211,374
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$267,244
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$249,283
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Zum Verkauf energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit separater Küche, Terrasse und Tiefgarage …
$245,851
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$263,812
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Haus 8 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 8 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 8
Fläche 319 m²
Stockwerk 1/3
$372,379
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Haus 4 zimmer in Dzerumi, Lettland
Haus 4 zimmer
Dzerumi, Lettland
Zimmer 4
Fläche 117 m²
Stockwerk 1/2
$138,515
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Haus 8 zimmer in Dzerumi, Lettland
Haus 8 zimmer
Dzerumi, Lettland
Zimmer 8
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
$198,432
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Zum Verkauf sonnige 4 Zimmer Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromaufladung.Das Set …
$305,797
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$267,701
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Zum Verkauf eine energieeffiziente 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Tiefgarage mit Stromauf…
$248,939
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Metropolis Riga
Sprachen
English, Русский
Haus 10 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 10 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 10
Fläche 612 m²
Etagenzahl 3
$515,540
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Haus 12 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 12 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 12
Fläche 1 123 m²
Etagenzahl 2
ist Eines der schönsten, exklusiven und teuren Häuser in Jurmala jetzt zum Verkauf. Das Ha…
$6,30M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Kekavas pagasts, Lettland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen