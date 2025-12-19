Wohnkomplex Terras Markoni

198.000 € - 927.000 € Beschreibung von TERRAZZE MARCONI VIA ANTONIO MEUCCI, Rom Terrasse Marconi "Leben in Rom" Verschiedene Arten von Wohnungen: Mini-Wohnungen, Zwei-Zimmer, Drei-Zimmer, Duplex-Penthouses. Die Wohnungen sind gemietet "turnkey" - mit voller Oberfläche, ohne Möbel. Erreichbare Etagen: vom ersten bis zum achten Stock. Preise ab 198.000 € + MwSt. Mögliche Raten vor der Fertigstellung der Konstruktion, Anzahlung von 30%. Liefertermin-Juni 2026. Das Hotel liegt in Rom im Stadtteil Marconi, nur 10 Minuten vom Bahnhof Trastevere entfernt, in einem lebhaften und dynamischen Bereich voller Dienstleistungen, Schulen, Theater, Bistros und Weinbars, der ideale Ort, um zu leben und ein intensives soziales und kulturelles Leben zu genießen. Terrazze Marconi liegt in unmittelbarer Nähe zu einer der wichtigsten Einkaufsstraßen, Viale Guglielmo Marconi, die einen Hauch von Bequemlichkeit für Shopping und tägliche Aktivitäten. Die Convenience-Residence zeichnet sich durch große offene Räume wie eine Veranda und einen Balkon aus. Die Veranda ist eine flexible Umgebung, die sich an individuelle Bedürfnisse anpasst und Ihnen ermöglicht, je nach persönlichen Wünschen einen völlig offenen oder geschlossenen Raum zu schaffen. Unten sind die Dienstleistungen an der Terrazze Marconi Residenz: *rund-die-Uhr-Empfang * Aufzug * Parkplatz * Geteilt: Safe, Wäscherei und Bügeln * Selbst eingebaute Heizungs- und Kühlsysteme mit Außenwand- oder Bodenlüfterspulen und thermisch-elektrische Möbel in Badezimmern * Glasfaser-optische Verbindung innerhalb der Wohnung, mit Datenausgabe im Wohnzimmer, Schlafzimmer und Terrasse * VR-Staaten-Gegenstand Amazon Schließfach für Internetzugang und Lieferung