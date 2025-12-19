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Wohnkomplex Terras Markoni

St. Walburg, Italien
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ID: 19645
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Italien
  • Region / Bundesland
    Trentino-Südtirol
  • Nachbarschaft
    Bozen
  • Stadt
    Burggrafenamt
  • Dorf
    St. Walburg
  • Adresse
    Riem, Riem

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

Über den Komplex

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198.000 € - 927.000 € Beschreibung von TERRAZZE MARCONI VIA ANTONIO MEUCCI, Rom Terrasse Marconi "Leben in Rom" Verschiedene Arten von Wohnungen: Mini-Wohnungen, Zwei-Zimmer, Drei-Zimmer, Duplex-Penthouses. Die Wohnungen sind gemietet "turnkey" - mit voller Oberfläche, ohne Möbel. Erreichbare Etagen: vom ersten bis zum achten Stock. Preise ab 198.000 € + MwSt. Mögliche Raten vor der Fertigstellung der Konstruktion, Anzahlung von 30%. Liefertermin-Juni 2026. Das Hotel liegt in Rom im Stadtteil Marconi, nur 10 Minuten vom Bahnhof Trastevere entfernt, in einem lebhaften und dynamischen Bereich voller Dienstleistungen, Schulen, Theater, Bistros und Weinbars, der ideale Ort, um zu leben und ein intensives soziales und kulturelles Leben zu genießen. Terrazze Marconi liegt in unmittelbarer Nähe zu einer der wichtigsten Einkaufsstraßen, Viale Guglielmo Marconi, die einen Hauch von Bequemlichkeit für Shopping und tägliche Aktivitäten. Die Convenience-Residence zeichnet sich durch große offene Räume wie eine Veranda und einen Balkon aus. Die Veranda ist eine flexible Umgebung, die sich an individuelle Bedürfnisse anpasst und Ihnen ermöglicht, je nach persönlichen Wünschen einen völlig offenen oder geschlossenen Raum zu schaffen. Unten sind die Dienstleistungen an der Terrazze Marconi Residenz: *rund-die-Uhr-Empfang * Aufzug * Parkplatz * Geteilt: Safe, Wäscherei und Bügeln * Selbst eingebaute Heizungs- und Kühlsysteme mit Außenwand- oder Bodenlüfterspulen und thermisch-elektrische Möbel in Badezimmern * Glasfaser-optische Verbindung innerhalb der Wohnung, mit Datenausgabe im Wohnzimmer, Schlafzimmer und Terrasse * VR-Staaten-Gegenstand Amazon Schließfach für Internetzugang und Lieferung

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 69.0
Preis pro m², USD 4,531
Wohnungspreis, USD 331,077
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 50.0
Preis pro m², USD 4,270
Wohnungspreis, USD 226,045

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St. Walburg, Italien

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