Wohnkomplex CENTRALITA

Das CENTRALITÀ-Projekt befindet sich im nördlichen Teil des Turiner Bezirks Innovative Ideen. Die Vorteile des Bezirks sind der Bau einer neuen U-Bahn-Linie, die Erweiterung des Boulevards von Corso Vittorio Emanuele II zu Corso Grosseto, die Docks von Dora. Alle Annehmlichkeiten für Leben und Erholung - in wenigen Minuten zu Fuß gibt es öffentliche Verkehrsmittel Haltestellen, einen Park, Schulen, Einkaufszentrum. 20 Minuten Innenstadt von Turin. Der Projektbereich beträgt 2.500 m2 Das Projekt sieht vor: ・ Videoüberwachungssystem ・ Überdachte Parkplätze-15. Der Garagenplatz wird separat für 20.000 Euro bezahlt. ・ Installierung Zahlung ・ Möglichkeit, in der Verwaltung zu übergeben ・ Projekt Lieferung - 4 qm 2024 Das Projekt umfasst Apartments mit einem Dachboden von verschiedenen Bereichen Die Kosten für Quadratmeter. m - 2800-2900 Euro. Wohnungen-100-326 qm. ・ Zwei-Ebenen-Wohnungen, 9 New York-Stil Lofts mit 6 m Innendecke Höhe ・ Panoramic Fenster ・ Große Terrassen ・ Große verglaste Gärten ・ Wohnungen werden mit vollen sauberen Oberflächen vermietet! Energieeinsparung durch den Einsatz von Heizungsanlagen und Kühlung des Bodens, Fenster ・ Schalldämmung Zahlungsmethode: 10% bei der Abgabe eines Angebots 20% bei der Vertragsunterzeichnung 20% bei der Installation von doppelt verglasten Fenstern 20% bei der Installation von Kommunikationsversorgung (Strom, Wasserversorgung) 30% bei der Transaktion

Kosten: Einmalige Immobiliensteuer (4 oder 10%) Notar - 2-5% Staatliche Gebühren-500 Euro Kommission der italienischen Agentur-2% Kommission VRC-5% Euro