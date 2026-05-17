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Villen in Maderno, Italien

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3 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Villa 6 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 370 m²
ABI-1020А. Новая вилла в Тосколано МадерноПродается новая вилла в Тосколано Мадерно с велико…
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Villa 4 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Villa 4 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 280 m²
GH-LV03115. Villa mit Blick auf den See im BauEinzigartige Villa mit Panoramablick auf den S…
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Villa 8 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Villa 8 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Wir befinden uns in Monte Maderno, einem spektakulären Hügeldorf von Toscolano-Maderno, von …
$2,57M
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