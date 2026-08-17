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Wohnquartier Rare proche baka

Jerusalem, Israel
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Wohnquartier Rare proche baka
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ID: 39824
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Shalom Yehuda, 3

Über den Komplex

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North Talpiot. Baugeschäft (5 Jahre alt), gehobene Oberflächen, 4 große Zimmer, ruhig, 110 m2, 3 Toiletten, 2 Badezimmer, Balkon, offene Sicht, Süd / West, Aufzug Shabbat, Parkplatz im 3. Stock, Abstellraum.

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Jerusalem, Israel
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