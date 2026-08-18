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Wohnquartier Grand 5 pieces a 2 min de la mer et du tramway a bat yam

Bat Yam, Israel
von
$876,200
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Wohnquartier Grand 5 pieces a 2 min de la mer et du tramway a bat yam
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ID: 39837
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Kokis

Über den Komplex

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Ideal gelegen in einer der beliebtesten Gegenden von Bat Yam, bietet diese schöne 5-Zimmer-Wohnung eine privilegierte Wohnumgebung, nur wenige Gehminuten von den Stränden und der Straßenbahnstation entfernt. Mit einer Fläche von 120 m2, diese helle esr Eigenschaft ideal für den Komfort der ganzen Familie. Sie werden auch einen angenehmen Balkon von 15 m2 genießen, perfekt für Ihre entspannenden Momente im Freien. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock mit Aufzug in einem neu renovierten Gebäude, garantiert Ruhe und Qualitätsservice. Eine seltene Gelegenheit, einen großen Wohnraum im Herzen eines dynamischen und begehrten Sektors zu erwerben. Für weitere Informationen oder um einen Besuch zu vereinbaren, kontaktieren Sie uns noch heute.

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