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Wohnquartier Opportunite rare au centre de raanana

Ra’anana, Israel
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ID: 38442
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Brandeis, 8

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Ra’anana, Israel
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