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Wohnquartier 1ere ligne de mer magnifique vue 3 pieces

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38601
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

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Tel-Aviv, Israel
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