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Wohnquartier 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36104
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Herbert Samuel, 111

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Sonderinvestor oder erster Kauf / Fuß-zu-Erde. Modernes Gebäude 50m von Gordon Beach. Ruhig, grün, ganz klar. Gebäude mit Aufzug. Sehr ruhig! Lass es nicht los!

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Tel-Aviv, Israel
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