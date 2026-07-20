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Wohnquartier Tour midtown 3 pieces

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38334
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Derekh Namir

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im schönen Midtown Tower! Der Turm befindet sich im Zentrum von Tel Aviv, in der Nähe der Gärten von Sarona, Azrieli, dem Stadtzentrum und leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, mit Ein- und Ausfahrt aus der Stadt. Das Gebäude bietet umfassende Dienstleistungen, darunter eine luxuriöse Lobby mit 24/7 Wache, Fitnessraum und Außenpool und mehr! Die Wohnung ist hell und komfortabel und bietet ein angenehmes Wohnerlebnis. Etage: 26. mit 6 Aufzügen 3 Stück 68 m2 + 10 m2 Terrasse 1 Parkplatz Preis: 3.490.000 sh Miete bei 8.500 sh/Monat

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Tel-Aviv, Israel
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