  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Avec terrasse calme proche de la rue shenkin a ne pas manquer bien agence clair spacieux renove ideal grande famille

Wohnquartier Avec terrasse calme proche de la rue shenkin a ne pas manquer bien agence clair spacieux renove ideal grande famille

Tel-Aviv, Israel
von
$2,46M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38298
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 61

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Familienwohnung im Herzen von Tel Aviv, in der Nähe von Shenkin. Mamad, Aufzug, Balkon. 5 Zimmer im 3. Stock auf der Straße. Verpassen Sie es nicht!

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Rez de jardin spacieux
Aschkelon, Israel
von
$623,200
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$606,800
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,34M
Wohnviertel Bel appartement vue sur la mer
Aschdod, Israel
von
$754,400
Wohnviertel A 2 minutes de la mer proche royal beach
Tel-Aviv, Israel
von
$1,51M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Avec terrasse calme proche de la rue shenkin a ne pas manquer bien agence clair spacieux renove ideal grande famille
Tel-Aviv, Israel
von
$2,46M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion a ne pas manquer bien agence
Wohnviertel Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion a ne pas manquer bien agence
Wohnviertel Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion a ne pas manquer bien agence
Wohnviertel Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion a ne pas manquer bien agence
Wohnviertel Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion a ne pas manquer bien agence
Wohnviertel Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion a ne pas manquer bien agence
Tel-Aviv, Israel
von
$902,000
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique penthouse 5 pieces neuf de reve a vendre ramat gan
Wohnviertel Magnifique penthouse 5 pieces neuf de reve a vendre ramat gan
Wohnviertel Magnifique penthouse 5 pieces neuf de reve a vendre ramat gan
Wohnviertel Magnifique penthouse 5 pieces neuf de reve a vendre ramat gan
Wohnviertel Magnifique penthouse 5 pieces neuf de reve a vendre ramat gan
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique penthouse 5 pieces neuf de reve a vendre ramat gan
Wohnviertel Magnifique penthouse 5 pieces neuf de reve a vendre ramat gan
Ramat Gan, Israel
von
$3,44M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Alle anzeigen Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Ra’anana, Israel
von
$2,42M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen