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Wohnquartier 3 pieces balcon parking

Ramat Gan, Israel
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$902,460
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ID: 36064
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Ramat Gan
  • Adresse
    Ben Gurion,

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Und quadratisch cœur de Ramat Gan 72 m2 + Balkon Ascenseur + mamad + Parkplatz Super Investitionen

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Ramat Gan, Israel
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