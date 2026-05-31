  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier 3 pieces balcon immeuble bauhaus renove

Wohnquartier 3 pieces balcon immeuble bauhaus renove

Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
;
Wohnquartier 3 pieces balcon immeuble bauhaus renove
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37830
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 32

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Exklusive Marketing Nadlan Lev TLV Bauhaus-Gebäude in Renovierung Gebäude mit Aufzug und Privatparkplatz Obergeschoss, Stehende Oberflächen Lieferung innerhalb von 12 Monaten

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
von
$3,87M
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Ra’anana, Israel
von
$4,64M
Wohnviertel Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Aschkelon, Israel
von
$1,01M
Wohnviertel Appartement de 4 pieces 80m kiryat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$816,500
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$1,37M
Sie sehen gerade
Wohnquartier 3 pieces balcon immeuble bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
von
$4,22M
Givat Shmouel Project – Die kleine Neuilly von Tel Aviv Mordecai Khayat präsentiert ein außergewöhnliches Projekt, das sich in einem der beliebtesten Stadtteile Israels befindet. Eine strategische Lage im Herzen von Givat Shmouel, in der Nähe von Synagogen, Geschäften und Straßen, die direk…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
von
$1,17M
HARISH PROJEKT – PREVENTIERTE Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandneues Vorverkaufsprojekt in der boomenden Stadt Harish zu präsentieren, ein Standort mit großem Potenzial! Im Herzen von Harish, in der Nähe von Schulen, Synagogen und Geschäften, wird dieses Projek…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Residence boutique dexception
Wohnviertel Residence boutique dexception
Wohnviertel Residence boutique dexception
Wohnviertel Residence boutique dexception
Wohnviertel Residence boutique dexception
Alle anzeigen Wohnviertel Residence boutique dexception
Wohnviertel Residence boutique dexception
Jerusalem, Israel
von
$1,62M
Im Stadtteil Mekor Haim bei Baka nur 2 Gehminuten vom Einkaufszentrum Hadar entfernt. Nur wenige Minuten vom ruhigen Grünpark der Mesila entfernt, der direkt zum malerischen Moshava Germanit führt. Am Fuße aller Supermärkte und Geschäfte in Talpiot. Einfach im Zentrum aller Notwendigkeiten. …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen