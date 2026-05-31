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Wohnquartier Appartement dexception

Jerusalem, Israel
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ID: 37775
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaRechavim, 11

Über den Komplex

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Außergewöhnliche Wohnung in Mekor Haim, in der Nähe von Baka und Emek Refaim Das Hotel liegt am Fuße des Hamesila Parks, in einem neuen und gehobenen Boutique-Gebäude (mit eleganter Lobby, Shabbat Aufzug und Tiefgarage). Wohnung von 4 Zimmern von 93m2 plus Balkon von 9m2, wo jedes Detail sorgfältig durchdacht wurde. Eigenschaften: ✨ Natürliche Helligkeit und edle Materialien in allen Räumen ✨ Grundheizung, Zentralklimaanlage ✨ Benutzerdefinierte Kleider in den Zimmern ✨ High-End-Oberflächen, bis zu den kleinsten Details Amerikanische Küche: Ein individuell gestalteter Raum, der moderne Eleganz und Funktionalität kombiniert. Die Küche mit hochwertigem Marmor ist mit integrierten Geräten und einer zentralen Insel ausgestattet, die das Ganze verbessert. Ein echtes Kunstwerk, in dem Design und Praxis aufeinandertreffen. Zusätzliche Vorteile: ✅ Große Tiefgarage mit angrenzendem Keller ✅ Zukünftige Straßenbahnlinie in unmittelbarer Nähe ✅ Ideale Lage: 4 Gehminuten von Kanyon Hadar, in der Nähe der Supermärkte (Rami Levy/Osher Ad) und der Synagogen der französischen Gemeinden.

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