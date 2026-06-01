  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier Grand appartement familial de 5 pieces avec souccah en plein quartier park

Wohnquartier Grand appartement familial de 5 pieces avec souccah en plein quartier park

Chadera, Israel
von
$2,55M
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36987
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv im Herzen des Parkviertels in Hadera, einem hervorragenden 5-Zimmer-Familien-Apartment mit Terrasse, um eine Soccah zu machen! Dieses helle und sorgfältig gepflegte Anwesen befindet sich im 1. Stock eines schönen Neubaus und bietet eine warme und ruhige Atmosphäre. Ort: Ausgezeichnet! Am Eingang des gesuchten Bezirks Park, neben dem Zugang zum EcoPark, in der Nähe des Einkaufszentrums, Schulen, Transport, der Beth 'Habad Francophone Park... Eigenschaften: - Ein großes, helles und einladendes Wohnzimmer - Eine moderne und funktionale Küche - Ein eigener Essbereich zum Empfang - Eine schöne Terrasse, die als Soccah dienen kann! - Eine Master-Suite mit eigenem Bad und Ankleideraum - 3 weitere komfortable Zimmer, darunter ein sicheres Zimmer (Mamad) - Ein Badezimmer mit Badewanne - Gästetoiletten - Ja. Zusätzlich: Klimaanlage, Gegensprechanlage und zwei Parkplätze! Im Gebäude: - Zwei Aufzüge mit einem von Shabbat - Eine schöne, gepflegte Lobby Eine "religiös-freundliche" Wohnung, ideal für eine Familie auf der Suche nach Raum, Ruhe, Komfort und Qualität, in einem der angenehmen Gegenden von Hadera. Und eine ausgezeichnete Investition! ? Preis: 2.550.000 ? Mehr Informationen oder einen Besuch zu organisieren: Ra'hel 'Haya Benguigui RE/MAX Hadera Berufslizenz 313736

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israel
von
$4,39M
Wohnviertel Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$3,03M
Wohnviertel A vendre 3 piEces rue mendele A 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,39M
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haifa, Israel
von
$818,795
Wohnviertel Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israel
von
$18,50M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Grand appartement familial de 5 pieces avec souccah en plein quartier park
Chadera, Israel
von
$2,55M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Netanja, Israel
von
$3,54M
Smilansky Netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Marketing für Pre Sale Im Stadtzentrum von Netanya In der Nähe der Anfänge, Synagoge,gan und gegenüber dem Park von Jerusalem Weniger als 5 Gehminuten vom Kikar entfern…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Safed, Israel
von
$1,85M
Eine außergewöhnliche Adresse im Herzen einer biblischen Erde Wohnen hier ist nicht nur die Wahl einer Wohnung...? Es ist Teil einer tausendjährigen Geschichte. Gelegen auf den Höhen von Tsfat (Safed), im Herzen von Galilee, dieses Projekt Anker im biblischen Gebiet des Stammes von Neftali —…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Wohnviertel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Wohnviertel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Wohnviertel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Wohnviertel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Wohnviertel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Wohnviertel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Aschdod, Israel
von
$1,12M
Wir freuen uns, Ihre zukünftige Wohnung in der brandneuen Stadtteil Shimon Peres in Ashdod zu präsentieren. Sonderangebote und Zahlungsbedingungen : 4 Zimmer Apartments Fläche: 122 m2 Wohnfläche + 14 m2 Terrasse Preis ab 3 140 000 Wohnungen 5 Zimmer Fläche: 131 m2 Wohnfläche + 14 m2 Terrass…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen