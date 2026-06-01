Wohnquartier Grand appartement familial de 5 pieces avec souccah en plein quartier park

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RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv im Herzen des Parkviertels in Hadera, einem hervorragenden 5-Zimmer-Familien-Apartment mit Terrasse, um eine Soccah zu machen!
Dieses helle und sorgfältig gepflegte Anwesen befindet sich im 1. Stock eines schönen Neubaus und bietet eine warme und ruhige Atmosphäre.
Ort:
Ausgezeichnet! Am Eingang des gesuchten Bezirks Park, neben dem Zugang zum EcoPark, in der Nähe des Einkaufszentrums, Schulen, Transport, der Beth 'Habad Francophone Park...
Eigenschaften:
- Ein großes, helles und einladendes Wohnzimmer
- Eine moderne und funktionale Küche
- Ein eigener Essbereich zum Empfang
- Eine schöne Terrasse, die als Soccah dienen kann!
- Eine Master-Suite mit eigenem Bad und Ankleideraum
- 3 weitere komfortable Zimmer, darunter ein sicheres Zimmer (Mamad)
- Ein Badezimmer mit Badewanne
- Gästetoiletten
- Ja. Zusätzlich: Klimaanlage, Gegensprechanlage und zwei Parkplätze!
Im Gebäude:
- Zwei Aufzüge mit einem von Shabbat
- Eine schöne, gepflegte Lobby
Eine "religiös-freundliche" Wohnung, ideal für eine Familie auf der Suche nach Raum, Ruhe, Komfort und Qualität, in einem der angenehmen Gegenden von Hadera. Und eine ausgezeichnete Investition!
? Preis: 2.550.000
? Mehr Informationen oder einen Besuch zu organisieren:
Ra'hel 'Haya Benguigui
RE/MAX Hadera
Berufslizenz 313736
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
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