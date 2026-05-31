  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Duplex a louer a jerusalem

Wohnquartier Duplex a louer a jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$7,810
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37706
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Einzigartige und ruhige Duplex, mit einem klaren und grünen Blick auf die Altstadt und die neue Stadt. Hohe Decken. Stock 1: geräumiges Wohnzimmer, Küche, Essbereich, Schlafzimmer und Badezimmer. Stock 2: 3 Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite, 2 Bäder, großer Büroraum. Fläche: 180 m2 6 Stück Terrassen : 65 m2 (die große Terrasse ist cachère für Souccot) Warmwasserbereiter Klimaanlage Heizung Teilweise Boden Keine Parkplätze Gelegen im 2. Stock, ca. 20 Schritte

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
von
$4,22M
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,17M
Wohnviertel Nouvelle residence de haut standing a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$8,25M
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$1,56M
Wohnviertel Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme
Tel-Aviv, Israel
von
$8,60M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Duplex a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$7,810
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Alle anzeigen Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Ra’anana, Israel
von
$3,70M
Projekt HaGalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues Wohnprojekt im Stadtzentrum. High-End-Projekt – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Leben Sie in einer der gefragtesten Viertel von Raanana, einer erstklassigen Lage, ruhig und grün, nur einen Steinwurf entfe…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,49M
VERKAUF Entdecken Sie diese schöne Wohnung in einem renovierten historischen Gebäude, nur 100 Meter vom Meer entfernt. Eigenschaften: • Fläche: 80 m2 + Balkon von 5 m2 • Etage: 2. mit Aufzug • Arrangement: 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer • Parkplatz: 2 Plätze Ruhige Straße in der Nähe des Royal…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Wohnviertel Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Wohnviertel Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Bat Yam, Israel
von
$923,000
Ausgezeichnete 2-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss mit privatem Garten Entdecken Sie diese charmanten 2 Zimmer im Erdgeschoss, bietet ein modernes Interieur und einen privaten Garten von 50 m2, perfekt für den Außenpool und die schönen Tage. Eigenschaften: • 55 m2 Innenraum • Privater Garten vo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen