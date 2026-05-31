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Wohnquartier Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve

Aschdod, Israel
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ID: 37754
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Zahal, 1 mgdly dmry

Über den Komplex

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Zu Verkaufen – Außergewöhnliche 4-Zimmer-Wohnung in Ashdod, Residence Dimri Diese 4-Zimmer-Wohnung befindet sich im 12. Stock von Ashdods begehrtester Residenz und verführt Sie mit ihren Volumina, Lage und atemberaubendem Meerblick. Mit einer beeindruckenden Fläche von 148 m2, mit einer Terrasse von 15 m2 zum Meer, bietet diese Unterkunft eine helle, geräumige und elegante Wohnumgebung. Es verfügt über ein großzügiges Wohnzimmer, eine offene Küche, drei Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite, ein mamad (Safe-Zimmer), eine Klimaanlage und einen privaten Parkplatz. Die Dimri Residenz bietet erstklassige Dienstleistungen: herrliches Schwimmbad, Sauna, modernes Fitnessstudio, verbesserte Sicherheit und gepflegte Gemeinschaftsräume. Ideal gelegen, in der Nähe von Geschäften, Schulen, Transport und ein paar Minuten von den Stränden. Ein seltenes Gut auf dem Markt. Besuch nur nach Vereinbarung.

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