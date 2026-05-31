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Wohnquartier Perle de confort et luxe a mekor haim

Jerusalem, Israel
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ID: 37785
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Avital, 15

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NEU AUF DER MARKT! In der begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe von Baka, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar, nur einen kurzen Spaziergang von der HaMesila Park Promenade entfernt und mit Blick auf die Geschäfte und Supermärkte von Talpiot. In einem Boutique-Gebäude mit renommierter Lobby und Shabbat-Aufzügen. Ausgezeichnete neue und geräumige 3-Zimmer-Wohnung von 85 m2, mit 8 m2 von mirpeset. Ein echtes Juwel: • Separate und hochwertige Küche • Mamad • Master Suite mit eigenem Bad • Zusätzliches Badezimmer • Bodenheizung • Individuelle VRF Klimaanlage in jedem Zimmer • Smart Home System • Private Tiefgarage • Höhle Soforteintrag.

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