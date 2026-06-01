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Wohnquartier Villa dexception A ashdod

Aschdod, Israel
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$14,50M
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ID: 37008
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Alexander Zaid

Über den Komplex

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Ein seltenes und prestigeträchtiges Anwesen, das Eleganz, beeindruckende Bände und ultrahochwertige Dienstleistungen kombiniert. Auf einem Grundstück von 600 m2 gebaut, entwickelt diese prächtige Villa 350 m2 Wohnfläche in jedem Detail entworfen, um absoluten Komfort und eine einzigartige Kunst des Lebens zu bieten. Majestätische Empfangsbereiche, luxuriöse Oberflächen, edle Materialien, Luxusküche, geräumige Suiten und außergewöhnliche Helligkeit schaffen eine raffinierte und exklusive Atmosphäre. Draußen passt ein herrlicher privater Pool perfekt in eine intime und elegante Umgebung, die ideal ist, um das gesamte Ashdod Klima zu erhalten und zu genießen. Eine seltene Adresse für eine anspruchsvolle Klientel auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Anwesen, das Prestige, Komfort und tadellose Qualität kombiniert.

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