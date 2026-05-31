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Wohnquartier Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe

Jerusalem, Israel
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ID: 37787
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Avital, 15

Über den Komplex

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In der begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe von Baka, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar, nur einen kurzen Spaziergang von der HaMesila Park Promenade entfernt und mit Blick auf die Geschäfte und Supermärkte von Talpiot. In einem neuen Boutique-Gebäude mit renommierter Lobby und Shabbat-Aufzügen. Schöne neue und geräumige 4-Zimmer-Wohnung von 111 m2, mit 11 m2 Terrasse. Ein echtes Juwel mit High-End-Services: • Separate und voll ausgestattete Küche • Starkes Zimmer (Mamad) • Master Suite mit eigenem Bad • Zusätzliches Badezimmer • Bodenheizung • Individuelle VRF Klimaanlage in jedem Zimmer • Smart Home System • Private Tiefgarage • Höhle Einreise Anfang April

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Jerusalem, Israel
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