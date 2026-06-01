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Wohnquartier Nouveau quartier de netivot ramot yoram

Netivot, Israel
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01.06.26
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ID: 37150
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Netivot
  • Adresse
    Sderot Jerusalem, 54

Über den Komplex

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In der neuen Nachbarschaft von Netivot, dem wachsenden Stadtteil Ramot Yoram, neben dem Bezirk Neve Sharone. Reine Investition. Große Auswahl an Wohnungen von 3 Zimmern bis Penthouse mit Garten Erdgeschoss. Lieferung in 2 Jahren mit Bankgarantie.

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