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Wohnquartier A vendre tel aviv rue ranak A deux pas de la plage gordon

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37663
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Motskin Avenue, 8

Über den Komplex

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Dieses Apartment befindet sich in einer der beliebtesten Gegenden im Zentrum von Tel Aviv, in der Nähe von Gordon Beach und der Promenade, kombiniert modernen Komfort, gesuchte Lage und Qualität Dienstleistungen. Die Ranak Street genießt eine ruhige Wohnumgebung und ist nur wenige Gehminuten von den berühmten Cafés, Restaurants, Hotels und Geschäften der Küste entfernt. Eigenschaften der Immobilie: • 3-Zimmer-Wohnung – 80 m2 Wohnfläche • Zwei schöne Balkone • Neubau und gepflegtes Gebäude • 5. Stock mit Aufzug • Privatparkplatz • Sicherheitskammer (Mamad) • Fassade mit dreifacher Ausrichtung – optimale Helligkeit den ganzen Tag lang Preis beantragt: 5,490.000

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Tel-Aviv, Israel
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